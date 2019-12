Milan, 120 anni di storia/ Oggi, 16 dicembre, si festeggia il compleanno del Diavolo

Il Milan festeggia oggi i 120 anni di età. Il 16 dicembre del 1899 nasceva il club rossonero, una delle squadre più vincenti non soltanto d’Italia ma della storia del calcio mondiale. Per l’occasione, il Diavolo ha festeggiato ieri, prima allo stadio San Siro, e poi con un super party in centro a Milano. C’erano le più grandi leggende della storia del club meneghino ieri al Meazza per la gara di campionato contro il Sassuolo, dallo storico capitano Franco Baresi, passando per Paolo Maldini (attuale dirigente del club), quindi Donadoni, Boban (anch’egli dirigente), l’ex Pallone d’oro Gianni Rivera, Altafini, Papin, e ancora, Tassotti, Costacurta, Dida, Serginho, gli allenatori Sacchi e Capello, e molti altri ancora. Una “reunion” memorabile per tutti i tifosi del Diavolo, e nel contempo, una festa con un pizzico di malinconia. Nessuno ci insulterà se infatti diciamo che il Milan di adesso sia decisamente diverso rispetto a quello di soltanto pochi anni fa.

MILAN, 120 ANNI DI STORIA: LA CRISI DEGLI ULTIMI ANNI

L’ultimo trofeo risale alla Supercoppa Italiana vinta nel 2016, quando l’allenatore era Vincenzo Montella, mentre l’ultimo scudetto è quello della stagione 2010-2011, con Allegri come tecnico. Bisogna invece risalire al 2007 per l’ultima successo internazionale, il Mondiale per Club susseguito alla Champions League del 2006-2007. Il Diavolo sta vivendo anni decisamente difficoltosi, con l’addio dello storico presidente, Silvio Berlusconi, la vendita a Yonghong Li, quindi il passaggio di proprietà al Fondo Elliott, e di mezzo, tante prestazioni disarmanti e continui cambi di allenatore, da Inzaghi a Seedorf, passando per Mihajlovic, Gattuso, Montella e Giampaolo. Oggi non c’è quindi moltissimo da festeggiare, anche se qualche nota positiva in questo Milan c’è, a cominciare dal terzino sinistro Theo Hernandez, probabilmente uno dei talenti più interessanti a livello europeo sulla fascia. Quindi Gigio Donnarumma, che ha solo 20 anni ma che gioca già come un veterano. Romagnoli, che ha la stoffa per rimanere a lungo il capitano del Milan, passando per i molti giovani come Calabria e Conti. Il calcio italiano ed europeo ha nostalgia del grande Diavolo, in ogni caso, buon compleanno Milan.

