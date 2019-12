Milan, Arnault e Louis Vuitton pronti all’acquisto/ Messi e Guardiola sogni possibili

Torna a circolare con forza l’indiscrezione secondo cui il miliardario francese Bernard Arnault, a capo di Louis Vuitton e di altri marchi di grandissimo prestigio, sarebbe pronto a comprare il Milan. A rilanciare la notizia stamane è stato l’autorevole quotidiano Repubblica, dopo che ormai da mesi sta circolando con forza. Il Re della Moda, così come viene soprannominato l’imprenditore di lusso transalpino che negli scorsi giorni ha acquistato i gioielli Tiffany per più di 16 miliardi di dollari, vorrebbe entrare anche nel mondo del calcio, acquistando appunto la gloriosa società rossonera, che da anni ormai è solo la lontanissima parente di quella squadra che ha trionfato in Europa e nel mondo per tre decadi. Arnault avrebbe già pronto circa un miliardo di euro per acquistare il Milan e portare in Italia due pezzi da novanta, leggasi Lionel Messi, fresco di Pallone d’Oro 2019, e il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, che oltre Manica è finito nel mirino della critica dopo un inizio di stagione non proprio eccelso.

MILAN, ARNAULT E LOUIS VUITTON ALLA FINESTRA: ELLIOTT CEDERÀ?

Un doppio arrivo sicuramente complicato, ma non impossibile, stando a quanto sottolineato da Repubblica, secondo cui l’effetto Brexit potrebbe danneggiare Londra, in favore invece del nuovo triangolo finanziario Parigi, Francoforte, Milano. In alternativa, nel caso in cui il nuovo Diavolo non riuscisse a mettere le mani sulla Pulce e sul Pep, si punterebbe su Mbappe e Klopp, altri due nomi senza dubbio degni di nota. Il Fondo Elliott, al momento al comando della società di via Aldo Rossi, ha sempre smentito la possibilità di una cessione in tempi brevi, ma negli ultimi mesi la situazione sarebbe cambiata drasticamente, sia per via di un bilancio in rosso da ben 146 milioni di euro, sia per la spinosa vicenda stadio, che non sembra sbloccarsi. Inoltre, vi sarebbe il contratto in scadenza con Emirates che potrebbe non essere rinnovato. Elliott ha già investito circa 500 milioni di euro nel Milan e non sembrerebbe intenzionato a immettere altro denaro, di conseguenza, se arrivasse la giusta offerta, tutto potrebbe succedere.

