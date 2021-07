Milan, calendario Serie A 2021-22/ Partite e avversario prima giornata: chi sarà?

ATTESA PER IL CALENDARIO SERIE A 2021-2022 DEL MILAN

Oggi per il Milan si disegnerà il calendario Serie A 2021-22, ci attende infatti il sorteggio di tutte le giornate che determinerà anche il cammino dei rossoneri di Stefano Pioli, fornendoci l’ordine di tutte le partite per il Milan, a cominciare naturalmente dalla prima giornata. Un anno fa il cammino del Diavolo cominciò con una vittoria casalinga contro il Bologna, che aprì un eccellente girone d’andata al termine del quale il Milan si laureò campione d’inverno, mentre un girone di ritorno più difficile non ha comunque impedito ai rossoneri di festeggiare il ritorno in Champions League, che mancava ormai da troppi anni. Vale l’alternanza casa-trasferta della prima giornata (nella quale è anche vietato il derby), dunque il calendario Serie A 2021-22 del Milan dovrebbe prevedere il debutto dei rossoneri lontano da San Siro, con appuntamento dunque rimandato alla seconda giornata per la prima al Meazza e possibilmente con una buona cornice di pubblico, seguendo magari il modello degli Europei 2020 per un accesso almeno parziale.

Sorteggio calendario Serie A 2021-2022/ Video streaming, diretta tv: così un anno fa

MILAN, CALENDARIO SERIE A 2021-22: LE PARTITE ATTESE

Naturalmente, per il Milan le partite più attese nel calendario Serie A 2021-22 saranno il derby della Madonnina con l’Inter e l’altra super-sfida contro la Juventus. La stracittadina di Milano era capitata alla quarta giornata l’anno scorso: all’andata vinse il Milan 2-1 lanciando quella che a un certo punto sembrò una vera e propria fuga dei rossoneri, che si spense però nel girone di ritorno anche a causa di una pesante sconfitta per 3-0 che lanciò invece la fuga dei nerazzurri verso lo scudetto. Discorso radicalmente opposto invece per la sfida con la Juventus, che per il Milan capitò alla sedicesima giornata. All’andata a San Siro infatti ci fu la vittoria bianconera per 1-3, primo segnale delle difficoltà rossonere dopo un cammino fino a quel momento praticamente perfetto; in compenso, ecco al ritorno la grande vittoria 0-3 allo Stadium, decisiva per la qualificazione in Champions League poi presa all’ultima giornata. Ricordiamo naturalmente che la grande novità del calendario di Serie A di questo campionato 2021-22 sarà l’asimmetria dei due gironi, dunque per scoprire quando saranno il derby di Milano e il match con la Juventus (ma più in generale tutte le partite del Milan) non basterà controllare solo il calendario dell’andata.

