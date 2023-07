Milan, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate, le partite, derby, big match (5 luglio)

SI COMINCIA

L’attesa è finita, fra pochi minuti inizierà a svelarsi anche per il Milan il calendario Serie A 2023-2024, ne approfittiamo allora per ricordare come cominciò per i rossoneri il campionato precedente. Abbiamo già ricordato la vittoria casalinga per 4-2 contro l’Udinese nella prima uscita a San Siro con lo scudetto sul petto, la seconda giornata invece prevedeva il derby lombardo a Bergamo contro l’Atalanta, terminato con un buon pareggio per 1-1.

La marcia del mese di agosto fu una perfetta alternanza di vittorie casalinghe e pareggi esterni per mister Stefano Pioli, infatti il Milan alla terza giornata si impose per 2-0 contro il Bologna allo stadio Meazza, mentre ecco un turno infrasettimanale ancora ad agosto per quanto riguarda la quarta giornata, che vide gli allora campioni d’Italia del Milan pareggiare per 0-0 sul campo del Sassuolo, dove avevano festeggiato il titolo pochi mesi prima. Adesso però tutto questo è solo il passato: come andrà a comporsi il calendario del Milan per la Serie A 2023-2024? Inizieremo a scoprirlo davvero fra pochissimo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CALENDARIO SERIE A 2023-2024: MILAN, QUALE AVVERSARIA ALLA PRIMA GIORNATA?

Oggi anche il Milan scoprirà il calendario Serie A 2023-2024 che attende i rossoneri, che naturalmente scaturirà dagli esiti del sorteggio atteso a mezzogiorno per comporre il cammino anche dei rossoneri di Stefano Pioli, con l’ordine di tutte le giornate e partite per il Milan, a cominciare dal nome della avversaria nella prima giornata. Un anno fa il cammino del Milan era cominciato con una vittoria casalinga per 4-2 contro l’Udinese, un bel modo per festeggiare lo scudetto che i rossoneri si erano cuciti sul petto nel maggio precedente.

La stagione scorsa invece ha riservato meno soddisfazioni al Milan, con lo scudetto che di fatto non è mai stato nel mirino e il quarto posto con annessa qualificazione per la Champions League arrivato anche grazie ai ben noti problemi della Juventus. Adesso la missione sarà quella di provare a rilanciare di nuovo la sfida ai massimi livelli, il sogno naturalmente sarebbe quello di conquistare lo scudetto che darebbe la seconda stella prima dei cugini dell’Inter.

MILAN, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Adesso però è il momento di scoprire il calendario Serie A 2023-2024 per il Milan. Come ogni anno, la curiosità è soprattutto per scoprire in quali date saranno il derby della Madonnina con l’Inter e l’altra sfida super tradizionale contro la Juventus, appuntamenti imperdibili per tutti i tifosi del Diavolo. Il derby vide una bella vittoria all’andata, disputata già all’inizio del mese di settembre, poi però gli incroci con i cugini diventarono un incubo, a causa della sconfitta nel ritorno di campionato ad inizio febbraio e soprattutto con i tracolli in Supercoppa Italiana (0-3) e ancora di più nell’euroderby in semifinale di Champions League, chiuso con una doppia sconfitta.

Milan Juventus diede invece soddisfazioni molto più grandi ai rossoneri, che infatti riuscirono a vincere entrambe le partite contro i bianconeri, a cominciare dal 2-0 casalingo a San Siro nella partita d’andata dello scorso ottobre, mentre è molto più fresco il ricordo del colpo allo Stadium per 0-1 alla penultima giornata, praticamente poco più di un mese fa. Stefano Pioli che ordine delle partite troverà per il calendario di Serie A 2023-2024 per il suo Milan?











