MILAN CALENDARIO SERIE A 2025-2026: NOVITÀ ROSSONERE!

Anche il Milan, come tutte le altre squadre, conoscerà il calendario Serie A 2025-2026 con il sorteggio di venerdì 6 giugno: i rossoneri si apprestano dunque a tornare in campo, per il momento idealmente, dopo quella vittoria sul Monza che non ha assolutamente cambiato le carte in tavola, i rossoneri hanno chiuso all’ottavo posto e, anche a causa della sconfitta nella finale di Coppa Italia, sono rimasti fuori dalle coppe europee. Una débacle in una stagione che era iniziata sotto altre premesse, ma segnata dall’instabilità societaria: quello era il primo punto da sistemare, e il Milan sembra averlo fatto.

Dopo mesi di casting, i rossoneri hanno finalmente trovato il loro direttore sportivo in Igli Tare, che per tanti anni ha lavorato alla Lazio e ha fatto bene; con l’avvento dell’albanese il club ha impiegato poco a mettere sotto contratto Massimiliano Allegri, dunque il Milan riparte da lui – vincitore dello scudetto nel 2011 – dopo l’alternanza tra i portoghesi Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, una doppia scelta forse figlia di Zlatan Ibrahimovic (e Jorge Mendes) e del non aver voluto affondare su Antonio Conte, che la scorsa estate era libero e avrebbe potuto cambiare la narrativa. Ora però stiamo per scoprire il calendario Serie A 2025-2026 del Milan…

MILAN CALENDARIO SERIE A 2025-2026: REGALERÀ AD ALLEGRI UN PERCORSO VERSO IL TITOLO?

Il primo dato di cui parlare in attesa del calendario Serie A 2025-2026 del Milan è quello legato a Massimiliano Allegri: l’ultima partita rossonera del livornese era stata a Reggio Emilia contro il Sassuolo, un poker di Domenico Berardi nella nebbia aveva portato all’esonero e da quel momento Allegri era andato alla Juventus a costruire un ciclo vincente, fatto anche di due finali di Champions League ma soprattutto cinque scudetti consecutivi. Giusto allora ricordare quale era stato il primo calendario del Milan con Allegri allenatore: per farlo bisogna tornare al 2010-2011, appunto anno dello scudetto al primo colpo.

I rossoneri avevano esordito con un 4-0 al Lecce (gli amanti della cabala hanno già ricordato che sarà così anche quest’anno, anche se in Coppa Italia contro il Bari, ma il calendario potrebbe ridare i salentini ad Allegri…): a segno Pato con una doppietta, Thiago Silva e Filippo Inzaghi. Quel Milan aveva poi vinto a Napoli, perso in casa contro la Juventus subito dopo ma battuto l’Inter nel primo derby con rigore di Ibrahbimovic; al ritorno 3-0 al Napoli, fondamentale gol di Gennaro Gattuso all’Olimpico di Torino (contro i bianconeri), 3-0 all’Inter con doppio Pato e rigore di Antonio Cassano e blitz a Firenze, il tricolore era aritmeticamente arrivato alla terzultima giornata, pareggiando 0-0 contro la Roma. Ora vedremo quale sarà il calendario Serie A 2025-2026 del Milan…