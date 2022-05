Milan campione d’Italia se/ I risultati utili per lo scudetto con l’Atalanta

MILAN CAMPIONE D’ITALIA? OGGI POTREBBE ESSERE DECISIVO

Il Milan campione d’Italia è una eventualità che potrebbe verificarsi già oggi e scriverebbe la storia della società rossonera perché spezzerebbe un digiuno di ben undici anni dopo lo scudetto che il Milan aveva vinto nel 2010-2011, ultima grande soddisfazione dell’epopea rossonera durante la trentennale presidenza di Silvio Berlusconi. Sono poi arrivati anni molto difficili, che però potrebbero finire appunto questa sera se gli uomini di Stefano Pioli riusciranno a vincere lo scudetto con una giornata d’anticipo.

Diretta Milan Atalanta/ Streaming video tv: Pioli vs Gasperini, ennesimo incrocio

Il Milan è stato campione d’Italia per diciotto volte finora nella sua storia. Undici anni senza scudetto non sono un digiuno di spicco, se si pensa che i rossoneri restarono addirittura per 44 anni senza vincere il tricolore dal 1907 fino al 1951, ma da allora in poi il Milan è naturalmente diventato una delle società più vincenti del calcio italiano, di conseguenza undici anni senza successi in Serie A fanno notizia. Curiosità: lo scudetto numero 19 varrebbe l’aggancio all’Inter, che un anno fa aveva spezzato a sua volta un digiuno proprio di undici anni e che adesso è rimasta l’unica avversaria con due punti di ritardo.

DIRETTA/ Milan Genoa Primavera (risultato finale 4-2): poker Nasti, rossoneri salvi!

MILAN CAMPIONE D’ITALIA SE: I RISULTATI UTILI CONTRO L’ATALANTA

Andiamo allora finalmente a scoprire quali saranno i risultati che permetterebbero al Milan di essere campione d’Italia matematicamente già oggi: cominciamo osservando che Milan Atalanta sarà alle ore 18.00 mentre Cagliari Inter avrà inizio soltanto alle ore 20.45, di conseguenza in ogni caso la festa non potrà essere subito dopo la fine del derby lombardo a San Siro. Tuttavia, in caso di successo il Milan sarebbe davvero ad un passo dallo scudetto e l’Inter potrebbe rinviare il verdetto solamente vincendo a sua volta a Cagliari, ma rimanendo comunque a -2 dai cugini.

Probabili formazioni Milan Atalanta/ Quote: Giroud centravanti (Serie A)

Ci potrebbe essere una speranza di festeggiare lo scudetto del Milan oggi anche in caso di pareggio: in quel caso tuttavia bisognerebbe sperare nella sconfitta dell’Inter a Cagliari, perché in questa ipotesi l’Inter scivolerebbe a -3 con gli scontri diretti sfavorevoli nei derby. Niente da fare invece naturalmente in caso di sconfitta, anzi bisogna ricordare che in questa ipotesi l’Inter potrebbe balzare al comando con una vittoria in Sardegna e di conseguenza verso l’ultima giornata sarebbero poi i nerazzurri ad avere il match-point.











© RIPRODUZIONE RISERVATA