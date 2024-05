MILAN, CHI SARA’ IL NUOVO ALLENATORE?/ Da Conceicao a Lopetegui, nomi che non scaldano i tifosi

Una settimana fa sembrava tutto fatto con Lopertegui nuovo allenatore dei rossoneri, ma la mossa della dirigenza non ha considerato gli umori e i desiderata del tifo rossonero proponendo un allenatore che ha sì alleato Spagna, giovanili spagnole, Porto, Wolverhampton, Siviglia e Real Madrid, anche se con qualche esonero. Il tifo rossonero non c’è stato e ha fatto pubblico il proprio essere contrario all’allenatore spagnolo con addirittura il conio di una parola nuova, NOpeteguy. A questo punto la dirigenza ha appreso la posizione del tifo rossonero e ha iniziato a sondare altri nomi che non sembrano riscaldare i cuori dei tifosi che non vogliono Lopetegui e lo fanno ampiamente sapere anche in rete, anche se ha vinto una Europa League contro l’Inter di Conte. Fonseca allena in Ligue 1 il Lilla ed è stato con la Roma due anni, inoltre allenò Porto e Shakhtar, ma risulta difficile da credere che il Milan vada a prendere questo profilo.

Conceicao invece ha vinto solo in Portogallo allenando pure Nantes, Vitoria Guimarakes e Sporting Braga e per ora non è al centro di contestazioni popolari ma non scalda i cuori dei tifosi, a me sembra di capire questo. Da allenatore del Porto ha vinto diversi scudetti ma stupisce l’interesse del Milan in quanto Conceicao vale Lopetegui. Servirebbero profili come Conte, ma costa carissimo e vuole mano libera su tutto, o un emergente tipo Thiago Motta che sta facendo miracoli a Bologna ma è seguito pure dalla Juventus che sembra in vantaggio oppure Italiano della Fiorentina che è seguito pure dal Napoli. Difficile pensare a Palladino perché ha troppa poca esperienza avendo allenato in Serie A solo il Monza. Molto gettonato Mark Van Bommel, ex milanista che vinse lo scudetto nel 2011 ed è grande amico di Ibrahimovic. Ha allenato il PSV Eindhoven, il Wolfsburg e attualmente l’Anversa in un campionato difficile. Inoltre, ha il vantaggio di conoscere già l’ambiente Milan ed è ben visto dai tifosi per il suo passato. (Carlo Cattaneo)











