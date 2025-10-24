La trasferta Milan Como in Australia potrebbe saltare per l'ok mancante dell'AFC

Milan Como, il possibile dietrofront sulla trasferta

Dopo mesi di trattative e lotte con la UEFA la Serie A potrebbe essere costretta ad abbandonare l’idea di giocare Milan Como in Australia, negli ultimi giorni infatti per le pressioni dei giocatori delle due squadre La Liga è stata costretta ad annullare la trasferta americana a New York tra Barcellona e Villarreal, e lo stesso potrebbe succedere in Italia. In molti tra giocatori e allenatori delle due squadre hanno già preso posizione dicendosi in disaccordo con la decisione presa dalla Lega, e hanno promesso il boicottaggio nel caso dovesse essere confermata.

Anche se la UEFA ha dato il suo consenso alle trasferte si è detta molto soddisfatta che i vertici del campionato spagnolo abbiano accolto le loro preoccupazioni e quelle dei giocatori e alla fine compreso che fosse la cosa migliore cancellarla e giocarla in territorio spagnolo, cosa che però l’Italia non sembra voler fare. Potrebbe però esserne obbligata visto che per chiudere definitivamente la trasferta serve ancora l’ok da parte dell’AFC, la Federazione calcistica asiatica, di cui l’A League, il campionato australiano, e la nazionale dei socceroos fanno parte.

Milan Como in Australia, il ruolo dell’AFC

Il trasferimento di Milan Como in territorio australiano è quindi nelle mani di un’altra Federazione che però secondo varie indiscrezioni starebbe già subendo pressioni per prendere la decisione in un verso o nell’altro, ma soprattutto in quello che porterebbe alla mancata concessione. In questo va poi aggiunto che anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, nonostante abbia dato il suo benestare sulla trasferta australiana, l’abbia anche definita un grosso rischio per il futuro con sempre più leghe che potrebbero cercare di ripetere questa iniziativa per aumentare il profitto.

Come detto sono molte le figure dei due club coinvolti che si sono espresse a sfavore della trasferta, su tutte il centrocampista francese Rabiot ma anche alcuni suoi compagni come Modric o altri avversari tra cui anche il loro allenatore Cesc Fabregas che è d’accordo sulle implicazioni negative che una trasferta del genere potrebbe avere. Chi invece si è dichiarato a favore è il tecnico rossonero Massimiliano Allegri che ha dichiarato che dal suo punto di vista non cambierebbe niente se la partita sarà a San Siro o a Perth, l’importante è che una notizia definitiva arrivi il prima possibile.