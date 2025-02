Milan direttore sportivo priorità per la prossima stagione

La stagione del Milan è stata fallimentare sotto ogni punto di vista questa annata, dal primo mercato estivo, alle prestazioni in campionato e in Champions League i rossoneri non hanno rispettato le aspettative nei giocatori ma anche nella dirigenza, le decisioni prese dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore tecnico Geoffrey Moncada, soprattutto sul mercato e sulla guida tecnica, non hanno convinto e con il passare dei mesi sono state sconfessate dalla società. Per questo per la prossima stagione Milan direttore sportivo in arrivo per affiancare Zlatan Ibrahimovic e provare a tornare a competere per la vittoria dei trofei più importanti, e non doversi accontentare di un quarto posto e della vittoria della Supercoppa Italiana.

Pulisic Conceiçao litigio dopo Milan-Feyenoord/ Smentite a parte, cosa è successo? (20 febbraio 2025)

Il Milan non ha ancora identificato chi potrebbe essere il giusto profilo per prendere in mano le redini della prossima stagione ma sicuramente chi dovesse accettare dovrebbe dividere il ruolo con Zlatan Ibrahimovic che continua a voler avere voce in capitolo nelle scelte societarie, anche quelle tecniche e tattiche. Chiunque dovesse essere scelto poi dovrebbe far fronte ad una difficoltà della squadra rossonera nel poter portare avanti il calciomercato estivo, gran parte del budget della prossima stagione è stato anticipato all’ultima sessione invernale per portare a Milano Santiago Gimenez e l’eliminazione contro il Feyenoord ha privato la società di una grossa quantità di milioni, 11 solo dal passaggio agli ottavi.

Milan Feyenoord 1-1/ Giménez non basta, dopo l'eliminazione la Champions League è un miraggio

Milan direttore sportivo, Fabio Paratici e gli altri profili seguiti

Milan direttore sportivo che è ricercato tra grandi profili con esperienza internazionale o in profili giovani ma che già sono stati alla guida di club di Serie A, i nomi sul taccuino di Ibrahimovic e di RedBird sono quelli di AndreaBerta, lunga esperienza come direttore sportivo dell’Atletico Madrid, François Modesto, ex direttore sportivo del Monza, Igli Tare, passato per un lungo periodo come direttore sportivo della Lazio, e infine Fabio Paratici, con un passato come direttore sportivo di Juventus e Tottenham e che sarebbe il profilo preferito da Gerry Cardinale e il suo staff.

Lite Boban Ibrahimovic nel post partita di Milan Feyenoord/ “Serve equilibrio nei giudizi” (19 febbraio 2025)

Il profilo di Fabio Paratici è il preferito dalla dirigenza milanista perché oltre alla sua importante esperienza alla Juventus porta anche un’esperienza all’estero molto ricercata e apprezzata dalla dirigenza, come anche evidenziato dalle scelte di mercato e sui tecnici fatte negli ultimi anni, in un campionato che a detta di tutto il mondo è il migliore, ovvero la Premier League. Con l’arrivo di un nuovo direttore sportivo Geoffrey Moncada tornerebbe ad occuparsi della parte di scouting, area in cui ha sempre eccelso mentre Furlani lascerebbe abbandonerebbe la sua voce in capitolo nelle scelte tecniche e tattiche.