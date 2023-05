Milan e Inter, quanto vale la finale di Champions?/ Ricavi totali di 100 milioni

Una semifinale di Champions a tratti inaspettata per Milan e Inter, che in un San Siro gremito per l’occasione si sono goduti lo spettacolo del grande calcio europeo. A sorridere, nel primo atto, è stato Inzaghi, che ha messo in cassaforte una vittoria per 2 a 0 che certamente non decide ancora la prima finalista della massima competizione europea ma dà una grande spinta ai nerazzurri verso Istanbul. Tutto si definirà martedì prossimo, quando le due formazioni milanesi si incontreranno di nuovo per decidere chi volerà in Turchia per la finale.

In attesa di capire cosa dirà il campo, se Inzaghi si confermerà anche al ritorno o se invece sarà Pioli a ribaltare il risultato, andiamo a fare qualche calcolo sui guadagni. Chi approderà in finale dovrebbe incassare una cifra complessiva vicina ai 100 milioni di euro. I rossoneri, fino alla semifinale, hanno eliminato Tottenham e Napoli, e hanno già portato a casa 85 milioni di euro. L’Inter, invece, ha sconfitto Porto e Benfica, incassando circa 82 milioni.

Quanto vale la finale di Champions League

Archiviata l’andata delle semifinali, con la vittoria dell’Inter per 2 a 0 su un Milan protagonista di un primo tempo horror, si pensa già al ritorno, che stabilirà chi delle due milanesi sarà la prima finalista di Champions, in attesa del match del giorno successivo, tra Manchester City e Real Madrid, che all’andata in un match senza esclusione di colpi hanno pareggiato 1-1. Come abbiamo visto, i ricavi sono già cospicui ma potrebbero salire ancor di più con il passaggio del turno.

Infatti, chi supera le semifinali e approda in finale, incassa 15,5 milioni di euro. A questa somma si aggiunge la quota maggiorata di market pool. Vincere, poi, vale altri 4,5 milioni di euro. L’Inter, allora, in caso di vittoria raggiungerebbe i 98 milioni di euro. Il Milan andrebbe a sfiorare quasi quota 101 milioni. Incassi record invece per Manchester City e Real Madrid, che come sottolinea Sportmediaset salirebbero rispettivamente a 129 e a 131 milioni di euro.

