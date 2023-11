Milan eliminato se…/ Champions League, i risultati per evitare il flop contro il Psg (7 novembre 2023)

MILAN ELIMINATO SE: CHAMPIONS LEAGUE, SCENARIO COMPLESSO

Il Milan rischia di essere eliminato dalla Champions League: inevitabile vista la situazione in classifica nel gruppo F, ma procediamo con ordine e diciamo subito come stanno le cose. Intanto, la quarta giornata prevede le stesse partite di due settimane fa a campi invertiti: di conseguenza alle ore 18:45 ci sarà Borussia Dortmund Newcastle e poi alle ore 21:00 avremo Milan Psg, naturalmente il match del Signal Iduna Park sarà fondamentale anche per le sorti della squadra rossonera.

Ricordiamo che il Milan è, insieme al Benfica, l’unica squadra a non aver ancora segnato in Champions League: di conseguenza non ha vittorie, ed è ultimo in classifica nel gruppo F con 2 punti. Al comando troviamo il Psg con 6 punti, poi seguono Borussia Dortmund e Newcastle con 4 a testa: lo scenario che si delinea ci dice che in ogni caso il Milan non sarà eliminato questa sera, ma in caso di sconfitta il cammino si complicherebbe tremendamente e in un paio di casi sarebbe sostanzialmente compromesso. Scopriamo allora quale quadro si potrebbe presentare al termine della quarta giornata.

MILAN ELIMINATO? STASERA NO MA…

Qualora il Milan dovesse perdere a San Siro contro il Psg, scivolerebbe a 7 punti dalla squadra francese: il Psg insomma sarebbe irraggiungibile in due giornate, e quindi la squadra rossonera dovrebbe fare la corsa su Borussia Dortmund e Newcastle per qualificarsi agli ottavi. Con un dettaglio da tenere particolarmente a mente: ovvero, che il Milan dovrà tifare comunque per un pareggio, perché in caso di segno X in Germania le due avversarie sarebbero a 5 punti, e Stefano Pioli se la potrebbe ancora ampiamente giocare.

Invece, se una delle due dovesse vincere, lo scenario sarebbe drammatico: Milan a -5 dalla seconda in classifica, divario da recuperare in due turni che saranno Borussia Dortmund a San Siro e Newcastle a St. James’ Park. A quel punto il Milan dovrebbe sempre vincere, e sperare che il Psg ottenga due successi: sulla carta si potrebbe ancora fare, ma basterebbe un pareggio con la squadra eventualmente vincente questa sera per impedire la qualificazione agli ottavi. Insomma: il Milan questa sera non sarà eliminato dalla Champions League e anche perdendo potrebbe restare in corsa in un certo modo, ma sarebbe meglio prendersi i 3 punti contro il Psg…

