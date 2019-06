MILAN FUORI DALL’EUROPA LEAGUE?/ Verso accordo con l’UEFA: gli scenari

Milan fuori dall’Europa League? Sembra essere questo il compromesso da accettare per trovare un accordo con l’Uefa che faccia uscire i rossoneri da una spirale di vincoli e sanzioni senza fine. Come ben ricostruito dal Corriere della Sera, la Camera giudicante dell’Uefa ha deciso di sospendere il giudizio sul Milan per le violazioni delle norme del fair play finanziario nel triennio 2015-2018 in attesa che il Tas si esprima sulle violazioni relative al triennio 2014-2017. Dal momento che l’arbitrato di Losanna non ha fissato udienze fino al 14 agosto si era diffusa una certa convinzione per cui il Milan alla fine avrebbe partecipato all’Europa League conquistata da Gattuso e compagni sul campo. Il lavoro diplomatico, però, è proseguito e – consci che anche il triennio 2016-2019 sarà sanzionato perché non rispetta la regola di bilancio – si è scelto di fatto la via del dialogo. Tradotto: dal Milan la rinuncia all’Europa League, dall’Uefa più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio (al momento nella condanna Uefa fissato al 2021).

MILAN FUORI DALL’EUROPA LEAGUE?

Ma a chi conviene un accordo di questo tipo? Si potrebbe dire sia al Milan che all’Uefa. I rossoneri eviterebbe di venirsi a trovare di fronte ad una “somma di sanzioni” raggiungendo un accordo “omnicomprensivo”, da Nyon avrebbero una gatta da pelare in meno sul fronte di un Fair Play finanziario che tante grane sta dando come dimostra anche la vicenda del Manchester City. D’altronde gli strumenti giuridici per un “patteggiamento” non mancano. Come spiegato dal Corriere della Sera, se davvero Milan e Uefa raggiungessero un accordo (consent award), il Tas (Tribunale arbitrale) non avrebbe alcuna discrezionalità: dovrebbe infatti limitarsi a certificare l’intesa. La Camera giudicante potrebbe a quel punto decidere di sanzionare il Milan in linea con l’accordo raggiunto. Ovvero? Un anno di esclusione dalle Coppe europee (dunque dall’Europa League) e più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio. Se così fosse (e così sembra essere) in Europa a andrebbe il Torino, con la Roma ammessa di diritto ai gironi senza i preliminari.

