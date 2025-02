Leao pessima prestazione contro il Feyenoord: cosa è successo?

L’andata del turno degli spareggi del nuovo formato di Champions League ha visto l’ennesima serata storta della stagione del Milan, del suo attacco e dei suoi giocatori migliori, se nelle scorse stagioni la squadra rossonera è stata spinta dal talento di Theo Hernandez e Rafael Leao in quella corrente non stanno riuscendo a dimostrare di essere giocatori di talento internazionale invidiati dalle grandi squadre d’Europa.

In particolare ancora una volta si è vista da parte di Rafael Leao pessima prestazione nella partita di Rotterdam contro il Feyenoord persa per 1-0 in cui è stato protagonista di numerose occasioni sbagliate, la più clamorosa quella terminata con lo scontro con il portiere avversario Wellenreuther, troppi palloni persi e poca propensione ad aiutare i compagni nella fase difensiva.

Questa stagione è stata molto difficile per Leao fino a questo momento, è stato messo in discussione da subito, da quando è sembrato abbandonare la squadra insieme al suo amico Theo Hernandez nell’episodio del cooling break dell’Olimpico, e tante volte Paulo Fonseca ha deciso di tenerlo in panchina preferendogli Okafor o Chukwueze per il poco impegno che sembrava dimostrare durante le partite.

Con Conceiçao sembrava stesse ritornando ai suoi massimi livelli grazie ad un diverso approccio del tecnico e un carattere che riusciva meglio ad incastrarsi con quello dell’esterno, questo però dopo un mese sembra non aver avuto l’influenza sperata e Leao è tornato a stare in campo con quella sufficienza e poca incisività dei primi mesi.

Leao, le critiche dei giornali e dei tifosi

Per Leao pessima prestazione che ha stufato una volta per tutte i tifosi che gli rimproverano la poca incisività nelle partite che contano davvero, come nei big match di Serie A in particolare nei derby, e soprattutto nelle partite di Champions League, non solo il portoghese produce meno azioni pericolose nella metà campo avversaria rispetto agli anni scorsi ma spesso quando ha l’occasione per fare gol o per servire i compagni sbaglia sprecando tutto in maniera banale.

A infastidire i tifosi è poi sicuramente l’atteggiamento che Leao ha in campo, la discontinuità e l’assenza di voglia di difendere e aiutare i compagni che spesso mette in difficoltà la difesa, lo stipendio da giocatore top poi di certo non aiuta a farsi ben volere dai tifosi che ora in gran numero rimpiangono di non averlo ceduto dopo la vittoria dello scudetto, quando si parlava di una cessione intorno se non superiore i 100 milioni.

La prestazione della scorsa serata di Leao non è passata inosservata neanche dai giornali che per l’ennesima volta gli assegnano un voto tra i più bassi della squadra sia come giudizio effettivo della partita sia per sottolineare quanto sia stata sottotono rispetto alle potenzialità del calciatore, “Non difende e in attacco sbaglia un gol clamoroso.

Qualche accelerazione nella ripresa, ma perde troppi palloni.”. Ai microfoni dei giornalisti però lui commenta in maniera onesta la prestazione pessima della squadra ammettendo che non ci sono scuse per non essere stati al livello della Champions League ma che al ritorno vinceranno se si presenteranno con lo spirito giusto viste le qualità superiori.