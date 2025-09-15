Infortunio Magna e Pavlovic durante la sfida contro il Bologna, ecco le condizioni dei due rossonero dopo gli esami strumentali

Infortunio Magna e Pavlovic, gli esami del capitano rossonero

Nella serata di ieri è arrivata la seconda vittoria per il Milan di Massimiliano Allegri in una gara poco emozionante contro il Bologna giocata senza i due migliori giocatori della squadra e salvata solo dal talento di Luka Modric, come altra nota negativa c’è poi stato l’infortunio Maignan e Pavlovic che hanno dovuto lasciare anticipatamente il campo. La preoccupazione tra i tifosi rossoneri è dilagata soprattutto per il loro capitano e portiere che in più occasioni in queste prime tre giornate ha salvato la squadra di Milano dalla sconfitta e che è un valore aggiunto anche in fase di costruzione.

Il portiere rossonero ha accusato al 56’ minuto un problema muscolare che lo ha costretto a richiedere il cambio per precauzione e limitare eventuali danni in vista della sfida della prossima settimana contro l’Udinese, avversario che ha già dimostrato di poter essere pericoloso anche per le big. Questa mattina il Milan ha sottoposto Maignan ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato come il francese non abbia riportato alcuna lesione, scongiurando così qualsiasi preoccupazione, ma che le condizioni verranno valutate nella prossima settimana.

Infortunio Magna e Pavlovic, le condizioni del serbo

L’infortunio Maignan e Pavlovic è stato molto simile, un problema muscolare alla coscia per cui anche il serbo è stato sostituito al 46’ minuto evitando così un possibile peggioramento della situazione, anche il difensore nella mattinata è stato sottoposto a nuovi esami strumentali che hanno escluso possibili lesioni. Le sue condizioni verranno valutate durante tutta la settimana ma la sua titolarità non sembra essere messa in discussione nella sfida contro l’Udinese, soprattutto se dovrà essere proposto nuovamente un modulo con una difesa a 3, di cui lui può essere l’unico braccetto sinistro.

Tra i grandi infortunati della giornata di ieri poi va aggiunto anche Valentin Castellanos che ha dovuto lasciare il campo al 60’ minuto per un risentimento muscolare la cui entità dovrà però ancora essere valutata dalla società biancoceleste che spera di poterlo riavere a disposizione il prima possibile. Purtroppo però quello che l’argentino ha sembrato rivelare nel momento della sostituzione è una situazione più complicata dei due milanisti che potrebbe costringerlo a saltare il derby obbligando Maurizio Sarri ha dare una chance dal primo minuto a Dia.