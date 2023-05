Milan Inter streaming video e tv, dove vederla?/ Tutte le info sul derby di Champions League

MILAN INTER IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Come vedere Milan Inter in tv e streaming video? La grande notte del derby di Champions League è arrivata: l’appuntamento è per mercoledì 10 maggio alle ore 21:00, andata di una semifinale che, comunque vada, porterà una squadra milanese a giocare l’ultimo atto di Champions League. Per il Milan, un’attesa che dura da 16 anni; per l’Inter sono invece 13, entrambe avevano vinto la loro ultima finale ma certamente in questa stagione nessuna delle due avrebbe concretamente sperato di arrivarci. Invece, eccoci qui.

Le informazioni circa la trasmissione di Milan Inter in tv e in streaming video sono note: la partita di Champions League sarà su Prime Video, ma la norma AgCom permette a tutti gli appassionati di seguire il derby della Madonnina anche in chiaro. Qui, dovrete sintonizzarvi su Tv8 che è il canale di riferimento per le coppe europee – ogni giovedì ne garantisce una di Europa League o Conference League, nella quale sia impegnata una squadra italiana.

MILAN INTER: LE INFO SUL DERBY DI CHAMPIONS LEAGUE

Lo streaming video sarà quello di Prime Video; tuttavia, vale la pena ricordare che questa piattaforma è disponibile anche per i clienti Sky, che in questo caso dovranno selezionare la relativa app attraverso Sky Q e Sky Glass. Parlando delle voci che racconteranno Milan Inter, avremo la telecronaca di Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini; a bordocampo Alessandro Alciato, Alessia Tarquinio e Fernando Siani per le interviste.

Non solo: ci sarà lo studio condotto da Marco Cattaneo, con due ospiti che faranno rivivere il derby anche a distanza: Andriy Shevchenko e Samuel Eto’o. Infine, su Sky Sport, il consueto studio Champions League Show con la conduzione di Anna Billò; qui due leggende rossonere come Fabio Capello e Alessandro Costacurta e una nerazzurra come Esteban Cambiasso, insieme a Paolo Condò e Mario Giunta.

