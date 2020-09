MILAN, LEAO IN QUARANTENA/ Il portoghese positivo al coronavirus

Rafael Leao in isolamento per aver contratto il coronavirus. E’ quanto emerge sulle condizioni dell’attaccante portoghese del Milan, che non era più rientrato a Milanello dopo la ripresa del campionato ma non è tornato ad allenarsi a causa del test positivo. Non è stata ancora comunicata ufficialmente dal club la positività di Leao, che sui suoi profili social ha però confermato le voci che hanno cominciato a circolare nel pomeriggio di lunedì. “Colpa della quarantena“, ha scritto su Twitter Leao ad un amico che chiedeva come mai non lo si vedesse più in campo. Il Milan d’altronde non ha smentito l’isolamento domiciliare del giocatore. Leao si è infortunato nell’ultima partita di campionato disputata dal Milan contro il Cagliari lo scorso 1 agosto, sta dunque rispettando in questi giorni il protocollo anti-Covid e attende l’esito del doppio tampone negativo per far ritorno nel centro sportivo e riprendere gli allenamenti con il resto della squadra, che comunque non sarà bloccata visto il protocollo FIGC che già dalla chiusura dello scorso campionato garantiva l’isolamento solo del giocatore positivo.

PER LEAO NIENTE EUROPA LEAGUE

Per Leao dunque non ci sarà la possibilità di affrontare con i compagni di squadra rossoneri la sfida di giovedì sera contro lo Shamrock Rovers che vedrà il Milan fare il suo esordio nei preliminari di Europa League, quest’anno tre turni da affrontare in partita secca. Gli altri membri della squadra come detto sono negativi, c’è da dire che la ripresa della Serie A è ormai imminente e per Leao c’è il rischio di poter tornare disponibile solo alla fine di ottobre, visto che oltre alla negatività al coronavirus dovranno essere ripresi gli allenamenti e ritrovata la forma dopo la seppur breve sosta estiva. Leao è stato uno degli elementi più apprezzati per il Milan nel girone di ritorno che, segnato dalla presenza di Zlatan Ibrahimovic, ha portato a un importante miglioramento in classifica e soprattutto alla conferma di Stefano Pioli, che sembrava destinato ad essere sostituito da Rangnick e invece è rimasto sulla panchina rossonera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA