Milan, “LeBron James e Yankees soci RedBird”/ ‘Bomba’ FT: “fondo star con Cardinale”

LA BOMBA DEL FINANCIAL TIMES: “LEBRON JAMES E YANKEES SOCI DEL MILAN”

Una autentica “bomba” arriva dagli States, tramite scoop del “Financial Times”: il Milan vedrebbe nel closing imminente con RedBird l’ingresso tra i soci della prestigiosa franchigia di baseball dei New York Yankees e del campione Nba LeBron James. L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore – secondo il FT già domani – e darebbe un impulso del tutto nuovo all’acquisizione del fondo Usa di Jerry Cardinale. «RedBird annuncerà l’ingresso dei suoi nuovi partner già domani, quando dovrebbe prendere ufficialmente il controllo del club dal suo attuale proprietario, l’hedge fund statunitense Elliott Management», fa sapere “La Gazzetta dello Sport” citando le fonti del “Financial Times”.

Gli Stati Uniti e in particolare le ricche star che già investono da anni nello sport Usa starebbero dunque per fare il loro approdo in Serie A con la squadra fresca campione d’Italia: in via di definizione del closing da 1,2 miliardi di euro, RedBird porterebbe così in società gli Yankees di proprietà della famiglia Steinbrenner e di Main Street Advisors: proprio questi ultimi hanno sede a Los Angeles e vedono tra i propri investitori proprio la star dei Lakers LeBron James, il rapper Drake e il produttore musicale Jimmy Iovine.

SVOLTA CARDINALE CON FONDO STAR USA: REDBIRD-MILAN, COSA SUCCEDE

Quando si diceva in fase di closing iniziale che il Milan con RedBird avrebbe guadagnato più che in volume di investimenti immediati una maggiore propensione alla gestione sportiva ad alto livello di un brand mondiale, ecco proprio di questo Jerry Cardinale ora pare voglia puntare tutto nella sua prossima acquisizione completa del club di Via Aldo Rossi. Come ricorda ancora il FT, il n.1 di RedBird ha lavorato con i New York Yankees per decenni, anche durante i suoi anni alla Goldman Sachs, «ed è stato uno dei primi investitori nella nascita del canale sportivo regionale della squadra, YES Network». Nell’accordo rientrerebbe proprio la trasmissione delle partite del Milan sul canale gestito da Yankees, Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast Group.

Va detto che le varie star – non solo LeBron James – che partecipano al fondo Main Street non avranno ruoli direttamente legati al Milan e per il momento non hanno acquistato quote: di certo però fanno parte del fondo che entrerà in primo piano nel nuovo Milan di Jerry Cardinale, dove per il momento resterà ancora il fondo Elliott come garante. Crescita dei ricavi del club insieme ai successi sportivi: la mission di RedBird sarebbe così alla vigilia dell’annuncio che potrebbe cambiare in meglio (per i tifosi rossoneri e per l’intero comparto calcio italiano) il futuro della squadra di Milano. «LeBron James e il socio Maverick Carter avevano già relazioni d’affari con Cardinale: RedBird infatti è azionista del gruppo mediatico della coppia, SpringHill, e sono già impegnati in quote di minoranza nel Fenway Sports Group, che controlla il Liverpool e i Red Sox», spiega la “Gazzetta”. Al momento sullo scoop del FT non vi sono cifre su quanto ammonterà la partecipazione di Main Street e Yankees nel nuovo AC Milan.











