Milan Lemine Almenno Streaming e diretta tv: è possibile seguire l’amichevole?

C’è una buona notizia per tutti i tifosi rossoneri: Milan Lemine Almenno è la prima amichevole che i campioni d’Italia giocano nel corso dell’estate, un test organizzato in fretta e furia visto che la preparazione alla nuova stagione sarebbe dovuta cominciare con un’amichevole contro il Colonia. Invece il raduno a Milanello diventa occasione per testarsi subito: il Lemino Almenne è una squadra che gioca nell’Eccellenza Lombarda, e già da qui si capisce come Stefano Pioli abbia voluto organizzare una sorta di sgambata prima di iniziare a fare sul serio.

Sarà possibile seguire la partita in diretta tv? La risposta è positiva, ma soltanto per gli abbonati: infatti Milan Lemino Almenne viene trasmessa soltanto su Milan Tv, il canale che è interamente dedicato al mondo rossonero e che trovate al numero 230 del decoder satellitare di Sky. Non basterà però l’abbonamento classico alla televisione satellitare, ma bisognerà necessariamente essere clienti dell’emittente Milan Tv.

Sia come sia, l’amichevole Milan Lemine Almenno sarà disponibile anche in streaming, e saranno due le modalità per assistere al match di Milanello in mobilità. La prima sarà quella di installare l’app ufficiale del Milan, dunque bisognerà visitare il Play Store del proprio smartphone e attivare l’applicazione apposita. Il secondo modo, più “tradizionale” se vogliamo dire così, è quello di recarsi su YouTube: su questo sito bisognerà poi cercare il profilo ufficiale del Milan, che manda in onda il test amichevole di mercoledì 13 luglio sul proprio canale, presente sul sito. Avendo dato queste informazioni, i tifosi o i semplici appassionati potranno ora godere della visione della partita Milan Lemino Almenne, prima uscita estiva della squadra che da metà agosto difenderà lo scudetto numero 19 vinto a Reggio Emilia.

