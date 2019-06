MILAN, NON C’È ACCORDO CON L’UEFA/ Il bivio di Nyon: due opzioni per i rossoneri

Rispetto alle indiscrezioni che volevano il Milan in possesso di un accordo con l’Uefa, c’è da registrare un passo indietro, secondo La Repubblica, rispetto all’ipotesi di un’intesa tra le parti capace di chiudere velocemente il braccio di ferro di questi mesi con la rinuncia dei rossoneri alla prossima Europa League. Era atteso infatti nella giornata di ieri un comunicato da parte del Tas, eppure gli arbitri di Losanna si sono limitati pubblicare una comunicazione relativa all’appello presentato dalla Federazione del Gambia contro la Confederazione africana e la Federcalcio del Togo. Difficile conciliare questa situazione con le fonti rossonere che indicavano come giornate decisive quelle del 19 e del 20 giugno. Una delle ipotesi è che possano servire 15 giorni tra l’accordo con la Uefa e la pubblicazione del “consent award” del Tas. Ma si tratterebbe in ogni caso di tempistiche diverse rispetto a quelle ben più rapide prefigurate dal Milan nell’ultima settimana.

MILAN-UEFA, DUE POSSIBILI SOLUZIONI

Tra i sostenitori di una conciliazione tra Milan e Uefa che non passi da uno scontro c’è Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 Ore” esperto di aspetti finanziari legati al mondo del calcio. Secondo Bellinazzo, intervistato da TMW Radio, “il Milan sta cercando di trovare una soluzione giuridica con la UEFA per avere anche la possibilità di investire. La formula è ancora in fase di studio. Al Milan non conviene iniziare una stagione per poi avere una sanzione a ottobre”. In tutto ciò chi freme è soprattutto il Torino, la società che potrebbe approfittare dell’esclusione del Milan dall’Europa League. La Uefa di fatto ha messo il Milan dinanzi ad un bivio: da una parte la possibilità di ritirare il ricorso al Tas, dall’altra la richiesta di una procedura d’urgenza che avrebbe il merito di accelerare il verdetto di Losanna e sbloccare la pronuncia della Giudicante Uefa congelata due settimane fa. I paletti di Nyon sono stringenti e a quanto pare ineludibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA