Milan “Nuovo stadio avrà 70mila posti”/ Scaroni: “Impossibile ricostruire S. Siro”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha raggiunto Dubai dove ha accolto la squadra in vista del ritiro invernale in ottica ritorno in campo. Il numero uno del club si dice fiducioso che i suoi possano ripetere la straordinaria annata 2021-2022 raccontando ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di credere nello scudetto. Quindi Scaroni ha aggiunto, sulla grande accoglienza ricevuta dal Milan negli Emirati Arabi: “La gente ama il calcio negli Emirati Arabi Uniti e qui abbiamo molti fan del club e vogliamo far parte di questo grande amore che proviamo. Passo molto tempo a fare selfie con persone che non conosco, il che significa che riconoscono il presidente del Milan!”.

La chiacchierata si è poi spostata sul caldissimo tema stadio, e Scaroni ha fatto chiaramente capire come uno stadio di proprietà, unito ai diritti tv “piazzati meglio”, potrebbe far ‘volare’ la stessa società rossonera: “Non raggiungiamo mai la capienza di 80.000 persone di San Siro. Il massimo che abbiamo è di 75.000 persone. Quindi il nuovo stadio sarà vicino ai 70.000 perché vogliamo che sia pieno e che sia uno stadio molto efficiente, quindi l’idea è di ridurre un po’ la capacità”.

MILAN, SCARONI: “AVERE UNO STADIO MODERNO E’ FONDAMENTALE”

E ancora: “Non siamo riusciti a ricostruire San Siro perché con due squadre che giocano lì, entrambe in Champions League, ci sono troppe partite da considerare. Anche lo stadio richiederebbe un’importante ristrutturazione e questo sarebbe molto difficile. Non c’è uno stadio con una capienza decente in cui possiamo trascorrere un po’ di tempo mentre ricostruiscono San Siro. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un nuovo stadio. “Avere uno stadio moderno è fondamentale per la crescita e l’evoluzione del club. Dobbiamo colmare il gap tra la Serie A e i maggiori campionati europei, prima fra tutti la Premier League, dove i ricavi da stadio rappresentano uno dei principali fattori di crescita degli ultimi anni”.

Chiusura dedicata a Giroud, grande protagonista al mondiale in Qatar con la Francia: “Giroud – dice orgoglioso Paolo Scaroni – sta facendo molto bene, la qualificazione della Francia è molto merito suo. Il Milan lo ha rivitalizzato. Con noi ha trovato una nuova motivazione che ha trasferito alla Francia – aggiunge ai microfoni di Sky Sport – Anche noi abbiamo giocato un ruolo”.











