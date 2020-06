Milan, Paquetà e Bonaventura super in allenamento / Titolari in rimonta 3-1: i gol

Pubblicità

Il Milan si prepara per il ritorno in campo con un test in famiglia che ha visto la formazione titolare imporsi per tre reti ad uno. Un allenamento che ha permesso a mister Pioli di verificare la condizione dei suoi giocatori, con Paquetà e Bonaventura in grande spolvero. Ottima la prestazione del brasiliano, autore di una bellissima doppietta nella partitella, così come quella di Bonaventura, il cui futuro sembra sempre più lontano dai rossoneri. Nella partitella in famiglia mister Pioli ha ragionato su vari sistemi di gioco, soprattutto in vista della partita di Coppa Italia contro la Juventus. Paquetà e Bonaventura sono stati i migliori in campo nel test svolto dai rossoneri, con i titolari che in rimonta ha vinto 3-1. Il brasiliano, dunque, ha messo la firma su una doppietta, dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente.

Milan, test in famiglia: Paquetà e Bonaventura super in allenamento

Anche il centrocampista azzurro, come detto, ha messo la zampino nella lista dei marcatori. Arrivano quindi buone sensazioni in vista della partita di Coppa Italia contro la Juventus, dove il tecnico Stefano Pioli dovrà fare a meno di big come Ibrahimovic, Hernandez, Castillejo e Duarte. Così l’ex mister della Fiorentina ha testato diversi moduli, insistendo soprattutto sul suo albero di natale.

A busy week for the Rossoneri comes to a close 💪🏼

A Milanello si chiude una settimana di duro lavoro 💪🏼#SempreMilan pic.twitter.com/vfCdar9qht — AC Milan (@acmilan) June 6, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA