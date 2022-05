Milan, passaggio di proprietà: Cardinale ha firmato/ Club passa da Elliott a RedBird

Il Milan passa di proprietà dopo essere tornato Campione d’Italia. Come rivela La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, capo di RedBird Capital Partners, ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza del club rossonero, che passa dunque dalle casse dal fondo Elliott a quello della società statunitense. L’annuncio ufficiale del club è atteso nelle prossime ore o probabilmente anche nella giornata di domani. Si tratta della fase chiama “signing”, ovvero quella della firma, mentre per quanto riguarda il closing dell’operazione bisognerà attendere ancora: i tempi sono infatti più lunghi.

Il Milan passa nuovamente di proprietà, questa volta da Elliott a RedBird. Il club, rilevato nel luglio 2018 dal fondo di Singer per l’inadempienza di Li Yonghong, diventa statunitense. A sua volta nel 2017 Li Yonghong era subentrato a Fininvest. Questa volta il proprietario è appunto RedBird, fondo d’investimento con sede a New York che ha diverse partecipazioni in società sportive. Elliott resterà con una quota di minoranza nella società rossonera.

Chi è Gerry Cardinale, che ha acquistato il Milan

L’acquisizione del Milan a RedBird costerà 1,3 miliardi di euro. La società è controllata da Gerry Cardinale, lo stesso che ha firmato l’acquisto del club da Elliott. Il fondatore e managing director di RedBird Capital Partners, fondo Usa, è un imprenditore di 53 anni, originario di Philadelphia, è laureato in studi sociali ad Harvard. In seguito ha ottenuto un diploma in “Politics and Political Theory” a Oxford nel 1991. L’anno successivo è entrato in Goldman Sachs, dove ha lavorato fino al 2012. Leader nel private equity della Merchant Bank, ha gestito oltre 100 miliardi di dollari di capitale privato. È dunque un veterano della gestione economica di aziende importanti.

Cosa sappiamo invece di RedBird, società che ha acquistato il Milan? Si tratta di un fondo specializzato in investimenti sportivi. L’azienda americana possiede un 10% di Fenway Sports Group, acquistato per 750 milioni. Ha inoltre un trust che ha partecipazioni nel Liverpool, nella squadra di baseball dei Red Sox e nel New England Sports Network. È proprietaria inoltre dell’85% del Tolosa. A queste si aggiungerà ora il Milan.











