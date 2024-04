Milan Roma, l’Europa League si infiamma/ Pioli e De Rossi si giocano il futuro (10 aprile 2024)

MILAN ROMA, L’ATTESA E’ FINITA: DOMANI LA GRANDE SFIDA

Finalmente ci siamo. Per un’Italia che non ha alcuna squadra in Champions League, il derby azzurro ai quarti di finale di Europa League non solo regalerà un’italiana sicura in semifinale oltre a punti nel ranking per il quinto posto bensì uno spettacolo tra due delle squadre più in forma. Se prendiamo in esame i risultati in Serie A delle ultime cinque partite, Milan e Roma sono rispettivamente prima e terza mentre se facciamo lo stesso calcolo ma estendendolo a dieci partite i giallorossi sono la terza miglior squadra a pari punti proprio con i rossoneri.

Insomma, difficile in Italia poteva aspettarci di meglio. Tendenzialmente solo Inter e Bologna hanno tenuto il passo ma la prima è stata eliminata agli ottavi di Champions League mentre i rossoblu non partecipano all’Europa. L’ultima volta che queste squadre si sono affrontate, si può dire che abbiano vinto entrambe per motivi diversi: i rossoneri hanno conquistato i tre punti trionfando 3-1 mentre per i giallorossi si è trattata dell’ultima partita di Mourinho. Non ce ne voglia lo Special One, uno dei migliori allenatore della storia, ma il cambio d’allenatore con l’arrivo di Daniele De Rossi ha portato a Roma aria fresca, utile per recuperare nella corsa Champions League tramite campionato, proseguirà il cammino europeo e aggiudicarsi un derby che mancava da anni.

MILAN ROMA, CI SI GIOCA TANTISSIMO: IN PRIMIS GLI ALLENATORI

Il Milan e Stefano Pioli, un binomio che divide molti tifosi rossoneri. Se da una parte c’è chi lo difende guardando ai 68 punti in 31 giornate, dall’altra c’è un vero e proprio schieramento di “Pioli Out” che sostiene che il ciclo dell’ex tecnico di Inter, Fiorentina e Lazio sia arrivato alla fine, evidenziato da molti cambi a partita in corso e diversi infortuni. Probabilmente la verità sta nel mezzo così come molto passerà da questa sfida. Un’eliminazione ai quarti potrebbe costare cara per Pioli mentre l’accesso in semifinale e un secondo posto quasi sigillato potrebbero aiutare a confermarlo, usando sempre il condizionale e mettendo più di un paio di mani avanti.

Una Roma senza De Rossi invece difficilmente si può immaginare. Arrivato da traghettatore e poco più, l’ex allenatore della Spal è diventato il motivo principale di questo cambio di rotta. Certo, bisogna considerare che verosimilmente la Roma non manterrà né questo ritmo e nemmeno questa media punti la prossima stagionale. D’altronde con questi numeri di De Rossi i giallorossi dovrebbero lottare minimo per lo Scudetto. Al tempo stesso ciò non significa nemmeno che il lavoro di De Rossi sia frutto dell’inerzia. Come spesso accade ci sono delle vie di mezzo che ci raccontano di una squadra clamorosamente in fiducia, ma che sta trovando anche un’identità di gioco e di rosa. Quale miglior test se non un quarto di finale di Europa League?

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: TRA ASSENZE E RECUPERI

Milan e Roma si affronteranno questo giovedì per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Le due squadre si sfidano per un posto in semifinale di una competizione che nessuna delle due squadre ha mai vinto, uno stimolo in più se mai ce ne fosse bisogno. Per questa gara, Pioli dovrà fare a meno di Tomori squalificato ma al tempo stesso riabbraccia Thiaw che farà coppia con Gabbia davanti a Maignan. Come terzini nel 4-2-3-1 ci saranno Calabria e Theo Hernandez mentre a centrocampo Bennacer e Reijnders con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a supportare da trequartisti Giroud.

La Roma si schiera con il consueto 4-3-3. Tra i pali Svilar, ormai diventato a tutti gli effetti il titolare al posto di Rui Patricio grazie proprio alle sue notti europee. In difesa Ndicka non ci sarà e dunque ci sarà spazio per Mancini e Llorente con Spinazzola, sempre titolare in Europa con De Rossi, e uno tra Celik e Karsdorp sul lato opposto. Non ci sono dubbi invece sul centrocampo, composto da Cristante, Paredes e Pellegrini, così come per l’attacco dove Dybala e l’ex El Shaarawy giocheranno insieme a Lukaku.











