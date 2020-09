Milan, seconda maglia 2021/ Video, omaggio al Mudec e alla città di Milano

Il Milan ha ufficialmente presentato la nuova seconda maglia, quella definita in gergo tecnico away kit, per la stagione 2020-2021. In vista del campionato ormai prossimo a fare il suo esordio (si comincia infatti il 19 settembre), il Diavolo indosserà una divisa decisamente interessante e “frizzante”. Il colore di fondo sarà come al solito il bianco, ma è il disegno geometrico che salta subito all’occhio, il pattern architettonico che omaggia il famoso Mudec di Milano, il Museo delle Culture. Ancora una volta, quindi, il Diavolo omaggerà la città di Milano, cercando un’affinità con il capoluogo lombardo e i suoi cittadini, oltre che ovviamente con i tifosi rossoneri. “Il MUDEC è nato con l’intento di dare voce – le parole di Anna Maria Montaldo, Direttrice Area Polo Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Milano, riportate da Tuttomercatoweb – attraverso l’esposizione di opere provenienti da ogni parte del mondo, alle diverse culture venute a contatto nel tempo con Milano e i milanesi. E’ per noi motivo d’orgoglio che il museo sia stato individuato e selezionato da PUMA e dal Milan, non solo come icona moderna della Città in trasformazione, ma anche e soprattutto come riferimento per la costante ricerca e attenzione verso il multiculturalismo e la promozione delle diversità come valori fondanti del vivere contemporaneo”.

MILAN, LA SECONDA MAGLIA 2021: “TRADIZIONE CON CONNUBIO”

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha invece spiegato: “Questa maglia riesce a mantenere la tradizione e l’orgoglio del nostro Club e dei suoi tifosi, combinandoli attraverso il connubio di cultura, passione e design che rende così speciale la città di Milano”. Soddisfatto anche David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport di PUMA, che ha aggiunto: “Milano ha sempre attratto tante culture differenti ed è diventata la città più internazionale d’Italia – ha affermato – per l’Away kit volevamo celebrare tutte queste esperienze che la rendono così unica. Il MUDEC – Museo delle Culture racconta i patrimoni artistici internazionali e questo lo rende una grande fonte di ispirazione. Abbiamo utilizzato il design iconico di questo museo per celebrare le diverse culture di tutto il mondo”. La nuova maglia presenta un colletto a V, il classico sponsor “Fly Emirates” al centro, quindi il logo del Milan sul cuore e quello della Puma a sinistra. La nuova maglia è inoltre dotata della tecnologia di termoregolazione che permette di mantenere una temperatura corporea a livello ottimale. La maglia sarà disponibile da oggi sia negli store online che in quelli fisici.





© RIPRODUZIONE RISERVATA