MILAN SI QUALIFICA AGLI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE SE…/ Pari a San Siro: ancora vivo!

MILAN ANCORA VIVO: QUALIFICAZIONE POSSIBILE!

Il Milan non si qualifica agli ottavi di Champions League e non avrebbe potuto comunque farlo questa sera, ma forse si rimette in carreggiata: il grande precedente da fissare è quello dell’Atalanta nel 20189, perché all’epoca la Dea aveva iniziato il suo girone con tre sconfitte e poi aveva pareggiato la quarta partita – contro il Manchester City – iniziando quella rimonta che, favorita anche dal clamoroso epilogo nel match tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, aveva portato all’incredibile qualificazione. Ora il Milan spera che vada a finire in questo modo, perché il match di San Siro contro il Porto ha fatto registrare un pareggio che rappresenta il primo punto rossonero nel gruppo B di Champions League.

Luis Diaz, il matchwinner dell’andata, ha portato in vantaggio il Porto ma appena dopo l’ora di gioco c’è stato il pareggio di Chancel Mbemba, che lascia i lusitani a quota 5 punti con il Milan a 1. Ora tanto dipende dall’Atletico Madrid: il Milan fa il tifo per il Liverpool che, dovesse vincere, lascerebbe i Colchoneros a 4 punti e dunque in “zona rossonera”. Certo: il Milan dovrebbe poi andare a vincere al Wanda Metropolitano e poi battere il Liverpool, comunque vada qualificarsi agli ottavi di Champions League non sarà affatto semplice ma intanto questa sera la squadra di Stefano Pioli ha evitato l’eliminazione, e per come si era messa nel primo tempo a San Siro è già qualcosa… (agg. di Claudio Franceschini)

CONTRO IL PORTO NON BISOGNA PERDERE

Milan qualificato agli ottavi di Champions se… purtroppo i rossoneri in Champions League il discorso è ancor prematuro, devono prima pensare ad evitare l’eliminazione già con la partita di oggi. È la dura realtà figlia di una classifica che parla di zero punti all’attivo dopo le prime tre giornate del girone B, anche se qualche volta la squadra di Stefano Pioli avrebbe meritato di più. Diciamo che la fortuna avuta in alcune partite di campionato è sicuramente mancata al Milan in Champions League e la sconfitta di due settimane fa in casa proprio del Porto, che sarà la rivale di oggi a San Siro nella quarta giornata, ha complicato ulteriormente il cammino del ritorno del Milan in Champions League dopo troppi anni di assenza.

La prima naturale conseguenza di questa situazione è che il Milan deve vincere per raddrizzare la situazione, il pareggio infatti servirebbe davvero a poco anche se il verdetto di eliminazione già con due giornate d’anticipo arriverebbe solo in caso di sconfitta. Il conto è presto fatto: il Milan sarà eliminato se perde, perché in quel caso il Porto salirebbe a quota 7 punti al secondo posto, un gap non più colmatile con due sole partite ancora da disputare dopo stasera.

MILAN SI QUALIFICA SE… CHAMPIONS LEAGUE: IN BILICO ANCHE IL TERZO POSTO MA…

Parlando di scenari teoricamente possibili già questa sera, dobbiamo esaminare una possibilità nella quale il Milan sarebbe eliminato già oggi non solo dalla Champions League ma pure dalla possibilità di passare in Europa League con il terzo posto alla fine del girone. Per avverare questa possibilità servirebbe evidentemente la vittoria del Porto a San Siro unita al colpaccio dell’Atletico Madrid a Liverpool, perché in quel caso anche gli spagnoli salirebbero a quota 7 punti e per il Milan sarebbe matematicamente irraggiungibile anche il terzo posto.

Volendo essere del tutto onesti, c’è da capire se per il Milan varrebbe davvero la pena provare ad inseguire il terzo posto o se a quel punto sarebbe meglio per il campionato venire eliminato da tutto, anche se è un discorso che non si addice allo status internazionale del Milan. In ogni caso, per ora non pensiamo ai ripescaggi: il Milan deve vincere per tenere vivo il sogno Champions League. In fondo, con un successo rossonero sommato a una vittoria del Liverpool, il Milan salirebbe a 3 punti con Porto e Atletico Madrid fermi a quota 4 ed ecco che in questo caso il secondo posto sarebbe distante un solo punto…

