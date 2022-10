Milan si qualifica agli ottavi se/ Champions League, risultati contro Dinamo Zagabria

MILAN SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE: I RISULTATI UTILI

Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions League? Non questa sera: i rossoneri sono impegnati in Croazia, allo Stadion Maksimir, ma Dinamo Zagabria Milan in ogni caso non consegnerà alla squadra di Stefano Pioli il pass per il prossimo turno del torneo. Non potrebbe essere altrimenti: in questo momento la situazione nel gruppo E ci dice che il Chelsea è al comando del girone con 7 punti, seguito dal Salisburgo, ancora imbattuto, a quota 6. Il Milan è invece a 4 punti, in compagnia proprio della Dinamo Zagabria: come noto la squadra rossonera ha perso due volte contro i Blues e dunque la sua situazione si è complicata.

Diretta/ Dinamo Zagabria Milan Primavera (risultato finale 1-2): passaggio del turno!

Tuttavia, solo virtualmente: infatti, al Milan restano da giocare due partite sulla carta abbordabili, vale a dire quella di stasera e poi il match a San Siro contro il Salisburgo. Questo dunque aumenta le possibilità che il Milan si qualifichi agli ottavi di Champions League: adesso chiaramente vedremo come, ma abbiamo già detto che ogni potenziale discorso riguardo il pass per la prossima fase della competizione dovrà necessariamente aspettare la prossima settimana.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN/ Quote: Gabbia possibile titolare

COSA SERVE AL MILAN PER GLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

In una situazione del genere, Dinamo Zagabria Milan è una partita che virtualmente i rossoneri possono anche perdere: molto dipenderà da cosa succederà alla Red Bull Arena, tra l’altro si gioca qui alle 18:45 e dunque Pioli e i suoi ragazzi scenderanno in campo conoscendo già il risultato delle due rivali. Se il Chelsea dovesse fare il blitz a Salisburgo, il Milan si qualificherebbe agli ottavi di Champions League con 4 punti: salirebbe a quota 8, il Salisburgo a quel punto sarebbe a 6 e il pareggio rossonero contro gli austriaci li manterrebbe davanti, ovviamente considerando che la Dinamo Zagabria, già battuta questa sera (eventualmente) non potrebbe salire a una quota più alta dei 7 punti. Il Chelsea con la vittoria di stasera andrebbe a 10, ma non sarebbe un problema: agli ottavi si qualificano le prime due di ciascun girone, dunque al Milan basta archiviare una di queste due posizioni.

Probabili formazioni Dinamo Zagabria Milan/ Diretta tv, Tomori squalificato

Il discorso cambierebbe in caso il Chelsea non vincesse contro il Salisburgo: con il pareggio avremmo i Blues a quota 8 e gli austriaci a 7, eventualmente raggiunti dal Milan che poi dunque dovrebbero battere lo stesso Salisburgo, così da evitare che si arrivi a definire la qualificazione per mezzo della differenza reti. Con la vittoria del Salisburgo sarebbe ancora peggio, perché la corsa verrebbe fatta sul Chelsea: gli inglesi hanno la doppia sfida a favore e arrivare a pari punti sarebbe chiaramente sfavorevole ai rossoneri. Resta dunque un dato: con due vittorie il Milan si qualifica agli ottavi di Champions League, indipendentemente dagli altri risultati…











© RIPRODUZIONE RISERVATA