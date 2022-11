Milan si qualifica agli ottavi se/ Champions League, risultati utili con Salisburgo

MILAN SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… RISULTATI UTILI CONTRO IL SALISBURGO

Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions League con un pareggio: questo è quanto emerge dal quadro dell’ultima giornata nella fase a gironi, mercoledì 2 novembre. Alle ore 21:00 si giocano le ultime due partite del gruppo E: Milan Salisburgo e Chelsea Dinamo Zagabria. Ininfluente quella di Stamford Bridge, in senso assoluto: i Blues, grazie alla vittoria della Red Bull Arena centrata una settimana fa, si sono assicurati la qualificazione agli ottavi con una giornata di anticipo e soprattutto anche il primo posto perché, avendo 3 punti di vantaggio sul Milan, sono forti della doppia sfida che si è risolta con due vittorie contro i rossoneri.

Allo stesso modo il Diavolo non rischia sull’eventuale aggancio della Dinamo Zagabria: i croati hanno 3 punti in meno, ma sono stati battuti due volte dalla banda di Stefano Pioli. Dunque, quadro chiaro: il Milan non rischia l’eliminazione dalle coppe europee, nella peggiore delle ipotesi avrebbe il salvagente dell’Europa League ma, come detto, è anche ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League e ora vedremo il perché.

AL MILAN BASTA UN PAREGGIO

Al Milan basta dunque un pareggio per qualificarsi agli ottavi di Champions League: il motivo immediato è ovviamente l’incrocio con la squadra terza in classifica nel gruppo E, il Salisburgo che ha ottenuto 6 punti e dunque ne ha uno meno dei rossoneri. Con un pareggio gli austriaci non potrebbero sorpassare il Milan, che resterebbe davanti; l’altra discriminante dunque è il gol di Alexis Saelemaekers che alla Red Bull Arena, nella prima giornata della fase a gironi, ha regalato un punto preziosissimo al Milan. L’altro fattore decisivo è stato invece il ko interno del Salisburgo contro il Chelsea, la scorsa settimana.

Un risultato che ha concesso ai rossoneri di poter pareggiare questa sera, anche se in caso gli austriaci avessero timbrato un punto il pareggio sarebbe comunque stato un risultato utile visto il numero di gol segnati nel girone (la differenza reti sarebbe stata uguale, il Milan però ha più marcature all’attivo) ma questo ovviamente lo abbiamo saputo solo dopo il poker del Diavolo contro la Dinamo Zagabria. Comunque: la situazione del Milan è ottima, chiaramente che il Salisburgo espugni San Siro è una possibilità ma il pronostico parla rossonero verso la qualificazione agli ottavi di Champions League, tra qualche ora scopriremo in via definitiva come andranno le cose…











