MILAN SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE/ Chukwueze pareggia i conti! (Champions League, 28 novembre 2023)

MILAN SI QUALIFICA SE… CHAMPIONS LEAGUE, CHUKWUEZE RIACCIUFFA IL BORUSSIA DORTMUND

Si è appena concluso a San Siro il primo tempo di Milan-Borussia Dortmund con i rossoneri che hanno saputo reagire al rigore sbagliato da Giroud e al gol di Reus – sempre dagli undici metri – che ha sbloccato la contesa. Il pareggio porta la firma di Chukwueze, l’ex-Villarreal rimette in corsa gli uomini di Pioli con la classifica del gruppo F di Champions League sempre più corta. I gialloneri sono sempre in testa con 8 punti, uno in più del Newcastle che sta battendo il PSG con la rete di Isak (propiziata da un’incertezza di Donnarumma), due in più punti dello stesso PSG e del Milan che ora ha uno stimolo in più per ribaltare la situazione e prenotare gli ottavi di finale. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA/ Milan Borussia Dortmund (risultato 1-1) streaming video tv: pareggia Chukwueze! (28 novembre 2023)

MILAN SI QUALIFICA SE… CHAMPIONS LEAGUE, REUS PUNISCE I ROSSONERI

Si mette male per il Milan che a inizio gara sbaglia un calcio di rigore con Giroud e poco dopo viene punito da Reus che a differenza del francese non sbaglia dagli undici metri e porta in vantaggio il Borussia Dortmund che in questo momento si qualificherebbe agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. Se il risultato non dovesse più cambiare da qui al triplice fischio di Kovács, i rossoneri devono sperare che il PSG non batta il Newcastle, altrimenti la squadra di Pioli al massimo potrebbe aspirare al “ripescaggio” in Europa League. Uno scenario non certo edificante per chi un anno fa è arrivato fino alle semifinali perse contro l’Inter. Manca ancora tantissimo al novantesimo e può ancora succedere di tutto a San Siro dove tra i tanti tifosi assiepati sugli spalti c’è persino Jannik Sinner. {agg. di Stefano Belli}

MILAN SI QUALIFICA SE… CHAMPIONS LEAGUE, SI COMINCIA!

Ci siamo, sta per cominciare una serata che in verità non potrà dirci se il Milan si qualificherà per gli ottavi di Champions League, ma che tuttavia potrebbe avvicinare, allontanare o addirittura già escludere i rossoneri dalla corsa verso questo obiettivo. Per essere di buon auspicio, ricordiamo il cammino di Stefano Pioli nella fase a gironi della scorsa edizione della Champions League, che avrebbe poi visto il Milan raggiungere la semifinale per la prima volta dopo molti anni. Restando al gruppo, anche allora i rossoneri avevano dovuto faticare, perché alla terza e quarta giornata era collocato il doppio confronto contro il Chelsea, che era terminato con altrettante sconfitte.

Il Milan dunque era messo anche peggio allora, a 4 punti in virtù del pareggio per 1-1 a Salisburgo e della vittoria casalinga per 3-1 contro la Dinamo Zagabria, ma nel rush finale riuscì a fare il pieno di punti contro croati ed austriaci, regalando pure grande spettacolo con uno 0-4 a Zagabria seguito dal 4-0 interno contro il Salisburgo. Due vittorie, otto gol segnati e zero subiti: l’esempio da seguire è eccellente, in due “puntate” fra oggi e l’ultima giornata il Milan può ancora riuscire a qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHAMPIONS LEAGUE, LA SITUAZIONE PER GLI OTTAVI

Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions League? Dobbiamo essere onesti e dire subito che, pure nella migliore delle ipotesi, la risposta non potrà in alcun caso essere affermativa già questa sera: alle ore 21.00 infatti si gioca Milan Borussia Dortmund allo stadio Giuseppe Meazza per la quinta e penultima giornata nel gruppo F, in contemporanea a PSG Newcastle, partita che naturalmente sarà a sua volta importante per capire quali potranno essere i destini europei dei rossoneri di Stefano Pioli, che in realtà devono evitare l’eliminazione che si potrebbe invece concretizzare qualora si verificasse il peggiore tra gli scenari possibili.

Prima di capire esattamente la situazione sul tema “Milan si qualifica agli ottavi di Champions League” (non stasera), dobbiamo ricordare allora la situazione della classifica del gruppo, che è decisamente intricata, perché per tutte e quattro è ancora possibile la qualificazione agli ottavi, il passaggio in Europa League e l’eliminazione completa dalle Coppe. Infatti, è capolista proprio il Borussia Dortmund con 7 punti, seguito dal Paris Saint Germain che ne ha 6, poi abbiamo il Milan terzo a quota 5, infine il Newcastle è ultimo con 4 punti, ma è facile capire come pure gli inglesi siano ancora pienamente in corsa con una classifica così corta.

I RISULTATI UTILI PER IL MILANCON IL BORUSSIA DORTMUND

Tutto questo premesso, ora vediamo sinteticamente la combinazioni di risultati per facilitare la possibilità che il Milan si qualifichi agli ottavi di Champions League. Naturalmente, una vittoria sarebbe una spinta formidabile, perché darebbe al Milan il sorpasso sul Borussia Dortmund e anche il vantaggio negli scontri diretti dopo il pareggio per 0-0 dell’andata in Germania. Essendoci buona possibilità di arrivi a pari punti, questa è una voce importante, sappiamo invece che con il PSG il saldo è negativo, anche se la vittoria della scorsa giornata è stata comunque fondamentale per tenere vivo il Milan.

Sarebbe comunque impossibile la qualificazione immediata, perché ovviamente il Milan non potrebbe avere in alcun caso un vantaggio netto su ben due squadre, però la vittoria metterebbe i rossoneri in una posizione di forza che già con il pareggio sarebbe molto più lontana. In caso di sconfitta, infine, il Borussia Dortmund diventerebbe irraggiungibile e ci sarebbe il rischio di eliminazione immediata qualora vincesse anche il PSG. In questo ultimo caso, l’unica buona notizia è che i rossoneri resterebbero davanti al Newcastle, ma sarebbe a quel punto solo una lotta per l’Europa League.











