Milan si qualifica agli ottavi se/ Europa League, risultati utili con la Stella Rossa

MILAN SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE…

In che modo il Milan si qualifica agli ottavi di Europa League? L’avversario di giovedì 25 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 21:00, è la Stella Rossa che arriva a San Siro galvanizzata dal gol con cui ha pareggiato in extremis a Belgrado: la partita di andata è finita 2-2 ma, come vedremo, la rete incassata dai rossoneri cambia davvero poco nell’economia del doppio confronto. Nel frattempo, guardando il quadro in termini più generali, la qualificazione del Milan potrebbe essere un modo per riscattare un periodo che rischia di compromettere quanto di ottimo fatto fino a oggi.

In campionato sono arrivate due sconfitte consecutive, quella di La Spezia ha fatto perdere a Stefano Pioli il primo posto in classifica mentre il netto ko nel derby ha permesso all’Inter di volare a -4, avvicinando la Roma (prossima avversaria) e soprattutto la Juventus che, dovesse vincere il recupero, sarebbe virtualmente a un solo punto. Un Milan dunque che addirittura potrebbe rimanere fuori, ancora una volta, dalle prime quattro e mancare la qualificazione in Champions League; vincere l’Europa League sarebbe allora il modo per tornare nella principale competizione europea dopo 7 anni, vediamo in che modo i rossoneri si qualificheranno agli ottavi potendo poi continuare la rincorsa a un titolo comunque importante.

OBIETTIVO VICINO PER I ROSSONERI

Il Milan centrerà la qualificazione agli ottavi di Europa League vincendo, e questo è ovvio avendo pareggiato la partita di andata; discorso che naturalmente è valido anche per la Stella Rossa, ma come dicevamo in precedenza il gol del 2-2 segnato dai serbi cambia poco o nulla. Il motivo? Semplice: se il Milan avesse vinto 2-1 al Marakanà, l’unica differenza sarebbe stata che avrebbe potuto permettersi, questa sera, di perdere 0-1 facendo valere il maggior numero di gol segnati in trasferta. Proprio per questo però quel pareggio che potrebbe qualificare la Stella Rossa dovrebbe essere un 3-3, come minimo: difficile pensare che i serbi possano segnare tre volte a San Siro, pur con tutto il rispetto per una squadra che ha comunque mostrato la sua qualità e che è guidata da un grande combattente come Dejan Stankovic, per cui il Milan rappresenta un derby personale. Insomma, i rossoneri voleranno agli ottavi di Europa League anche con un segno X che sia uno 0-0 o un 1-1; il 2-2 naturalmente porterebbe la partita ai tempi supplementari e di lì ai calci di rigore, chiaramente se il risultato non dovesse cambiare. Pioli vede la qualificazione molto vicina, tra poco scopriremo se la sua squadra la otterrà davvero confermando il pronostico…



