MILAN SI QUALIFICA AI QUARTI SE…/ Europa League, rossoneri a caccia della prima volta! (14 marzo 2024)

MILAN SI QUALIFICA AI QUARTI SE… PRECEDENTI STORICI

Fra qualche ora scopriremo se il Milan si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Sarebbe la prima volta da quando la competizione porta questo nome, invece in Coppa Uefa il Milan era entrato per quattro volte fra le prime otto, ma senza mai raggiungere la finale – e di conseguenza senza mai trionfare. Nel 1972 e nel 2002 ci sono stati i risultati migliori, perché i rossoneri raggiunsero in quegli anni le semifinali, perdendo nel primo caso contro il Tottenham con il punteggio complessivo di 3-2 e nel secondo contro il Borussia Dortmund, che si impose in verità con un perentorio 5-3 soprattutto grazie al 4-0 in terra tedesca.

Nel 1976 e nel 1996 il Milan invece si fermò ai quarti di finale della allora Coppa Uefa: nel primo caso furono i belgi del Club Bruges ad eliminare i rossoneri con il punteggio complessivo di 3-2, mentre venti anni più tardi fu beffarda l’eliminazione contro il Bordeaux, con sconfitta per 3-0 al ritorno in Francia dopo aver vinto per 2-0 la partita d’andata a San Siro. Riuscirà in questa edizione il Milan a sfatare il tabù della Coppa Uefa/Europa League? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CONTRO LO SLAVIA PRAGA

Il Milan può qualificarsi ai quarti di Europa League: giovedì 14 marzo, alle ore 18:45, i rossoneri sono ospiti dello Slavia Praga alla Fortuna Arena e noi dobbiamo scoprire quali siano i risultati utili per proseguire la corsa nel torneo. Va chiaramente detto che la qualificazione ai quarti di Europa League sarà la risultante del doppio confronto: all’andata, giocata una settimana fa a San Siro, il Milan ha vinto 4-2 ma ha sofferto davvero tanto, nonostante la superiorità numerica per più di un tempo ha incassato due gol e solo nel finale ha segnato con Christian Pulisic una rete che può ora essere decisiva.

Due gol di margine possono essere un bottino interessante in vista della sfida di questa sera, ma naturalmente bisogna sempre ricordarsi che lo Slavia Praga su questo campo aveva battuto la Roma nella fase a gironi, ha superato quel turno con cinque vittorie in sei partite e dunque rimane un’avversaria tosta, soprattutto se la versione del Milan sarà simile a quella vista a Rennes nel ritorno del playoff, sconfitta 3-2 sia pure dopo aver archiviato la pratica con il 3-0 casalingo. Adesso però, per l’appunto, andiamo a scoprire quali siano i risultati utili al Milan per qualificarsi ai quarti di Europa League.

EUROPA LEAGUE, COSA SERVE AL MILAN

Stiamo dunque per scoprire se il Milan si qualificherà ai quarti di Europa League: naturalmente la premessa è che i gol in trasferta non hanno più valore doppio, da questo punto di vista i rossoneri hanno un risultato che è identico a un 2-0 o un 3-1. Avendo incassato due reti a San Siro, è un vantaggio non indifferente: con un esito di cui sopra, lo Slavia Praga non sarebbe qualificato ma dovrebbe passare dai tempi supplementari, infatti con differenza reti identica si andrà comunque avanti e dunque questo ottavo di Europa League potrebbe anche terminare ai calci di rigore.

I risultati utili al Milan contro lo Slavia Praga sono ovviamente vittoria e pareggio, ma anche una sconfitta con un gol di scarto; l’unico modo perché la banda di Stefano Pioli venga eliminata nei 90 minuti dei regolamentari sarebbe quello di perdere con almeno tre reti di margine. Diciamolo: il Milan è vicino alla qualificazione ai quarti di Europa League, ma per quanto detto in precedenza non può ancora stare tranquillo e dovrà affrontare la partita come se fosse una finale o quasi, con la giusta dose di concentrazione per evitare di rimettere subito lo Slavia Praga nel doppio confronto. Staremo a vedere cosa succederà alla Fortuna Arena…











