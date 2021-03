Milan si qualifica ai quarti se…/ Risultati utili col Manchester United (Europa League)

Il Milan si qualifica ai quarti di Europa League se vince la partita di ritorno degli ottavi questa sera contro il Manchester United oppure anche con un pareggio per 0-0, grazie al buonissimo pareggio per 1-1 ottenuto all’andata giovedì scorso ad Old Trafford. Naturalmente in caso di nuovo pareggio per 1-1 si andrebbe ai tempi supplementari ed infine eventualmente ai calci di rigore, infine con ogni altro risultato (pareggio dal 2-2 in su o vittoria inglese) sarebbe evidentemente il Manchester United ad avere la meglio, conquistando la qualificazione per i quarti di finale della Europa League 2020-2021. Questa è dunque la situazione, tutto sommato favorevole al Milan, perché un pareggio con gol in trasferta nella partita d’andata è sempre una ottima base di partenza in una doppia sfida ad eliminazione diretta, a maggior ragione se il gol del pareggio sei riuscito a segnarlo nei minuti di recupero, come era successo giovedì scorso ad Old Trafford per merito di Simon Kjaer, che aveva pareggiato il gol del vantaggio del Manchester United segnato da Amad Diallo – segni particolari, entrambi sono ex giocatori dell’Atalanta.

MILAN SI QUALIFICA SE… L’EUROPA LEAGUE E IL CAMPIONATO

I discorsi sulla possibilità di qualificarsi per il Milan ai quarti di Europa League si intrecciano al campionato: il dibattito sulle energie che giocare in Europa League toglie alla Serie A è sempre molto forte, tuttavia è vero pure che il Milan andando avanti in Coppa sarebbe una delle favorite per il successo finale, che riempirebbe la bacheca dopo anni di astinenza, sarebbe il primo successo internazionale dopo i trionfi del 2007 e anche la prima Coppa Uefa/Europa League nella storia del Milan, senza contare che garantirebbe la qualificazione in Champions League a prescindere dalla posizione in classifica in campionato e garantendo pure un posto in prima fascia nel sorteggio dei gironi. Dunque tutto sommato ci sentiamo di dire che il gioco valga la candela: l’Europa League è un obiettivo che il Milan deve coltivare con cura, eliminare il Manchester United è possibile e per un gruppo giovane sarebbe un salto di qualità molto importante. Ripetiamo dunque: la missione sarà compiuta con una vittoria o con il pareggio per 0-0. Che cosa succederà a San Siro?

