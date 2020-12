Milan si qualifica ai sedicesimi se…/ Europa League: bisogna vincere e…

Il Milan si qualifica ai sedicesimi di Europa League se vince contro il Celtic e arrivano notizie positive da Lilla, cioè una vittoria dei padroni di casa francesi contro lo Sparta Praga. Tutto questo naturalmente serve per poter festeggiare già questa sera, altrimenti tutto verrà rimandato a giovedì prossimo. Esaminiamo subito la situazione: il girone H è un gruppo piuttosto intricato perché il Lilla comanda con 8 punti, seguito dal Milan che è secondo a quota 7 e dallo Sparta Praga che è terzo con 6 punti, mentre è ormai spacciato il Celtic, ultimo con un solo punto. Il Milan dunque ha necessità di vincere contro gli scozzesi, perché diversamente non potrebbe staccare a sufficienza lo Sparta Praga neanche in caso di scopiolinfitta dei cechi. I calcoli dunque si faranno solo con una vittoria del Milan: la certezza matematica arriverà solo con un contemporaneo successo del Lilla che manderebbe lo Sparta a -4. Con un pareggio i cechi invece andrebbero a -3 dal Milan e nell’ultima giornata teoricamente potrebbero ancora ribaltare lo scontro diretto, anche se all’andata il Milan vinse 3-0 e dunque rimarrà davanti anche con una sconfitta non esagerata.

MILAN SI QUALIFICA SE… L’EUROPA LEAGUE E IL CAMPIONATO

I discorsi sulla possibilità di qualificarsi per il Milan ai sedicesimi di Europa League si intrecciano al campionato: dicembre, almeno fino al 23, sarà un mese intensissimo, con il finale del girone di Europa League e impegni a raffica anche in campionato, considerato che i mercoledì 16 e 23 ci saranno la bellezza di due turni infrasettimanali consecutivi che si aggiungono ai weekend. Di conseguenza, farebbe una grossa differenza dover andare giovedì prossimo a Praga a giocare in casa dei rivali diretti per la qualificazione con il discorso ancora in bilico, oppure poter andare con la serenità di chi ha già chiuso i conti. Ecco perché il pareggio di Lilla è stato fondamentale: ha evitato di ritrovarsi a pari punti con lo Sparta Praga. Stavolta invece i rossoneri tiferanno per i francesi e poi naturalmente dovranno fare la loro parte: se non vincono in casa contro il Celtic fanalino di coda e già eliminato, ovviamente ogni tabella andrebbe drasticamente rivista…



