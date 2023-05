Milan, tifosi richiamano squadra dopo sconfitta Spezia/ Video: Curva Sud a Milanello

A destra i tifosi dello Spezia in festa per la vittoria, a sinistra gli ultrà del Milan delusi per la sconfitta. Una scena surreale, come spesso ne regala il calcio. I tifosi rossoneri, però, non avevano mai smesso di incitarli allo stadio Alberto Picco. Così i giocatori di Stefano Pioli, e lo stesso allenatore, al termine della partita si sono diretti sotto la curva rossonera, nel settore riservato agli ospiti, perché convocati dai tifosi. «Ci hanno spronato a dare il massimo perché il derby di ritorno è una sfida importante», ha dichiarato l’allenatore del Milan ai microfoni di DAZN. Quello richiesto dai tifosi è stato un confronto anche in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter.

«Non sono sicuro chi abbia chiesto il confronto. I nostri tifosi da quando abbiamo vinto il campionato mi hanno sorpreso tantissimo per le cose positive. Sono sempre stati vicino a noi. Ho visto anche il Milan tanti anni fa e ci sono sempre stati. Loro sono stati davvero sempre vicini alla squadra», ha dichiarato Kjaer. Sul momento rossonero ha poi aggiunto: «Non so cosa succede in queste partite: se lo sapessi, il Milan sarebbe in un’altra posizione di classifica».

CURVA SUD MILAN DOMENICA A MILANELLO

Non mancano le polemiche per questo siparietto, visto che il Codice di Giustizia Sportiva, stando all’articolo 25 comma 9, vieta ai tesserati «durante le gare» di «sottostare a manifestazioni che costituiscano forme di intimidazione». Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, dal Milan ribadiscono che però questo non è il caso, perché non è stata una contestazione, bensì un confronto «con i tifosi che hanno solo spinto la squadra». Infatti, hanno espresso il loro sostegno incondizionato.

A conferma di ciò, dopo il breve colloquio, tutto il settore rossonero ha intonato cori in favore del Milan, caricando giocatori e allenatore che hanno ascoltato il discorso con molta attenzione. La squadra, dunque, ha lasciato il campo tra gli applausi e i cori del pubblico nonostante la sconfitta. Ma non è finita qui, perché la Curva Sud, dopo il confronto con giocatori e tecnico, ha chiamato a raccolta i tifosi rossoneri per sostenere la squadra: l’appuntamento è domani alle ore 12 a Milanello.

🔴🗣️ Leaders of the Milan ultra group (Curva Sud Milano) spoke to Pioli and their team after the 2-0 defeat to Spezia. pic.twitter.com/Gau10Pwiqh — EuroFoot (@eurofootcom) May 13, 2023













