MILAN-UEFA, ACCORDO O SENTENZA?/ Attesa e caos Europa League per Roma e Torino

Sta prendendo sempre più le sembianze di un rebus di difficile soluzione la questione tra Milan e Uefa, con una sentenza del Tas (il tribunale amministrativo di Losanna) che tarda ad arrivare complicando anche i piani di Roma e Torino, le due squadre che in caso di esclusione dall’Europa League dei rossoneri si vedrebbero catapultate per i giallorossi direttamente nella fase a gironi, per i granata ai preliminari del torneo europeo. Ma qual è la situazione attualmente? Il Milan non ha ancora deciso ufficialmente se ritirare il ricorso al Tas o trasformarlo in urgente? Nel primo caso dovrebbe accettare la sentenza che vede il club rossonero multato per il triennio 2014-2017 con lista UEFA ridotta a 21 giocatori; nel secondo entro un paio di settimane il tribunale di Losanna dovrebbe emettere la sentenza decisiva.

MILAN-UEFA, CAOS EUROPA LEAGUE

Nei giorni scorsi era filtrata più di un’indiscrezione rispetto al fatto che tra Milan e Uefa si fosse raggiunto un accordo a prescindere dal ricorso al Tas, che a quel punto non avrebbe avuto motivo di esistere. Secondo queste voci, il Milan avrebbe accettato l’esclusione dalle coppe europee per un anno, rinunciando di fatto alla partecipazione in Europa League, in cambio di più tempo per raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio. Nel frattempo Roma e Torino stanno cercando di muoversi per come possono in attesa di capire come programmare la prossima stagione: il Toro ha inviato una lettera di chiarimenti a Nyon sulla situazione dei rossoneri. I giallorossi, notizia di oggi, hanno deciso di cancellare il ritiro estivo a Pinzolo con questa motivazione: “Dopo un confronto tra il nuovo allenatore Paulo Fonseca, la direzione sportiva e i dirigenti che compongono il management, è stata presa la decisione di posticipare l’inizio della preparazione estiva a causa dell’incertezza sulla data del primo impegno ufficiale della nuova stagione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA