Milan, ufficiale passaggio di proprietà da Elliott e RedBird/ Closing entro settembre

Adesso è ufficiale: il Milan passa di proprietà da Elliott a RedBird. Dopo la firma di Cardinale, fondatore e manager del gruppo, arrivata nei giorni scorsi a Milano, adesso è stato diramato anche il comunicato ufficiale del club rossonero, che ha annunciato che il passaggio alla nuova proprietà avverrà nel corso dell’estate, mentre il closing è previsto entro settembre 2022. L’accordo prevede che il Diavolo passi nelle casse del gruppo statunitense per 1.2 miliardi di euro. Elliott rimarrà nel club con delle quote di minoranza.

Calciomercato Inter news/ Lukaku, l'accordo c'è! Asllani come vice-Brozovic

Come si legge nel comunicato della società rossonera: “L’accordo, che valuta il Club €1,2 miliardi, prevede che Elliott mantenga una partecipazione finanziaria di minoranza nel Club, nonché propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, consolidando così una partnership tra RedBird ed Elliott che darà continuità ai progressi compiuti sotto la guida di Elliott negli ultimi quattro anni. La priorità per RedBird è di proseguire il lavoro con l’area sportiva e il management del Club per dare continuità al percorso del Milan, puntando a un ritorno ai vertici del calcio mondiale. La combinazione di successi sul campo, strategia di acquisto e sviluppo di nuovi giocatori e gestione commerciale globale di altissimo livello, unite all’esperienza di RedBird nel guidare e sviluppare franchigie sportive internazionali garantiranno un futuro ancor più luminoso alla leggendaria storia del Milan”.

Calciomercato Juventus News/ Molina è un obiettivo concreto (ultime notizie)

Milan a RedBird: parla Cardinale

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e managing partner, che nei giorni precedenti ha firmato l’acquisto del club, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere parte dell’illustre storia di AC Milan e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del Club proprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e mondiale. Tengo a ringraziare Gordon Singer e l’intera squadra di Elliott per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi quattro anni nel riportare il Milan ai vertici della Serie A. La filosofia di investimento di RedBird e i risultati conseguiti nel mondo dello sport hanno dimostrato che le società calcistiche possono avere successo in campo, mantenendo allo stesso tempo un profilo finanziario sostenibile. Siamo impazienti di iniziare una partnership di lungo termine con il Club, il suo management e i milanisti di tutto il mondo per continuare a spingere il Milan sempre più in alto negli anni a venire”.

PRONOSTICI ITALIA ARGENTINA/ Previsioni e quote Finalissima: quanti gol a Wembley?

Un commento arriva anche da parte di Gordon Singer, managing partner di Elliott, che ha sottolineato come il club abbia raggiunto risultati importanti dal punto di vista sportivo e finanziario: “Quando Elliott ha acquisito AC Milan nel 2018 abbiamo ereditato un Club con una storia straordinaria, ma con seri problemi finanziari e prestazioni sportive deludenti. Il nostro piano era semplice: creare stabilità finanziaria e riportare il Milan nel posto che gli spetta nel calcio europeo. Ritengo si possa dire che abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi. In questo momento di transizione verso il prossimo capitolo della storia del Milan, voglio esprimere il nostro più profondo sentimento di umiltà, orgoglio e soprattutto gratitudine per le esperienze che abbiamo condiviso con ogni membro della famiglia Milan: non avremmo potuto fare niente di tutto questo senza di voi, il Popolo Milanista”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA