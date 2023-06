PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA/ Diretta tv: riposo o no per Tonali? (3 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Milan Verona parliamo ora del centrocampo. Stefano Pioli non ha più nulla da giocarsi in questo campionato, e dunque potrebbe anche dare campo a chi lo ha visto meno in stagione: da questo punto di vista i due principali indiziati sono Tommaso Pobega e Aster Vranckx, ma attenzione a Yacine Adli che potrebbe essere impiegato nella zona mediana o anche sulla trequarti. Da verificare Sandro Tonali, che andrà a giocare gli Europei Under 21 e dunque ha certamente bisogno di riposo, ma al tempo stesso anche di rimanere in ritmo in vista del grande appuntamento.

Il Verona di Marco Zaffaroni gioca con il centrocampo a quattro: se sulle corsie laterali è abbastanza scontato prevedere la presenza di Marco Davide Faraoni e Fabio Depaoli (quest’ultimo al posto di Josh Doig, le cui condizioni restano da valutare), in mezzo la maglia da titolare per Adrien Tamèze è scontata ma lo è meno quella del suo partner. Qui infatti il tecnico dell’Hellas deve ancora decidere se affidarsi all’esperienza di Miguel Veloso, un fattore anche sui calci piazzati, o alla freschezza e imprevedibilità del classe 2003 Ibrahim Sulemana, che potrebbe far saltare il banco. Scelta ardua: vedremo alla fine quale sarà… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Milan Verona analizziamo le mosse dei due allenatori Stefano Pioli e Marco Zaffaroni verso la partita di domani sera a San Siro per la trentottesima giornata di Serie A. Il match in realtà sarà importante soprattutto per gli ospiti gialloblù, che dopo l’amaro pareggio contro l’Empoli di domenica scorsa si giocheranno le speranze di salvezza in casa del Milan, con la possibile appendice di uno spareggio e la consapevolezza che dopo una partenza disastrosa già giocarsi tutto all’ultima giornata è un traguardo non disprezzabile.

Per il Milan invece stavolta non c’è rischio di una “fatal Verona”, perché la qualificazione per la prossima Champions League è arrivata con certezza matematica grazie al colpaccio di settimana scorsa sul campo della Juventus, uno dei momenti più soddisfacenti della agrodolce stagione del Diavolo, sotto le attese in campionato (dove però l’obiettivo fondamentale è stato raggiunto) e ottimo in Champions League, con la delusione tuttavia di essere uscito contro i cugini dell’Inter. Tutto questo premesso, andiamo comunque a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Verona.

DIRETTA MILAN VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Verona sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Verona dovrebbero vedere Stefano Pioli intenzionato a schierare la sua squadra migliore, per salutare come si deve San Siro e anche per onorare il campionato, dato che c’è in ballo la salvezza. Allora, l’undici titolare rossonero schierato secondo il tradizionale modulo 4-2-3-1 dovrebbe prevedere naturalmente Maignan in porta; davanti a lui capitan Calabria terzino destro, poi indichiamo Thiaw al fianco di Tomori nella coppia centrale, con Theo Hernandez a sinistra; coppia titolare anche nel cuore del centrocampo con Tonali e Krunic; nel reparto offensivo ci dovrebbe essere Messias come esterno destro, per il resto le altre maglie sono assegnate a Brahim Diaz, Rafael Leao e infine naturalmente come centravanti Giroud per onorare al meglio la chiusura.

LE SCELTE DI ZAFFARONI

Sul fronte scaligero, massima attenzione alle mosse di mister Marco Zaffaroni circa le probabili formazioni di Milan Verona, perché l’Hellas si gioca tutto. Il modulo di riferimento per gli ospiti gialloblù sarà il 3-5-2, purtroppo però la lista degli assenti è davvero lunga e le scelte quindi limitate per la partita più importante dell’anno: indichiamo senza dubbio Montipò in porta; davanti a lui, la difesa a tre potrebbe essere formata da Cabal, Hien e Magnani; folto centrocampo a cinque con Faraoni a destra, poi Tameze, Miguel Veloso e Sulemana nel cuore della manovra del Verona e infine a sinistra Depaoli; resta il tandem d’attacco, dove gli indiziati per partite titolari dal primo minuto dovrebbero essere Ngonge e Djuric, ma le assenze pesano particolarmente in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

VERONA (3-5-2): Montipò; Cabal, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, M. Veloso, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Djuric. All. Zaffaroni.











