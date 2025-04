17ENNE INVESTITA DA TRENO: CHOC A MILANO

Era uscita per un giro in monopattino, ma non è più tornata a casa: tragica fine per una 17enne, travolta da un treno a Milano davanti ai genitori. La ragazza, di origini filippine, ha incautamente deciso di attraversare i binari della stazione, ma in quel momento è sopraggiunto un convoglio che non ha potuto evitare l’impatto. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì alla stazione meneghina di Greco-Pirelli.

Erano passate da poco le 22 circa quando la 17enne, in compagnia dei genitori, si trovava in un punto non consentito. L’attraversamento dei binari, stando alle informazioni riportate da Il Giorno, sarebbe avvenuto proprio con la madre e il padre, che però non hanno riportato conseguenze.

Pare che il macchinista si sia reso conto troppo tardi della presenza della famiglia sui binari, quindi non è riuscito a fermare in tempo il treno per evitare l’investimento. Subito sono scattati i soccorsi, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare, perché è deceduta durante il trasporto verso l’ospedale San Gerardo di Monza.

AVVIATE INDAGINI SU 17ENNE INVESTITA DA TRENO

Sul luogo della tragedia sono accorsi gli agenti della polizia ferroviaria insieme al personale sanitario dell’Areu e i vigili del fuoco. In parallelo ai tentativi di salvare la 17enne, risultati vani, sono subito scattate anche le indagini per fare chiarezza sulla tragedia e ricostruirne la dinamica. Ad esempio, si stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e si stanno cercando eventuali testimoni, nel frattempo è stata disposta l’autopsia.

Grande il dolore della famiglia della 17enne per la tragedia di Milano, che rappresenta una ulteriore occasione per mettere in guardia sulla pericolosità dell’attraversamento dei binari ferroviari, rischio spesso sottovalutato. Infatti, troppo spesso si sottovaluta questo rischio, ma i treni moderni sono più silenziosi, quindi si ha un’errata percezione del loro arrivo, una percezione sbagliata che può rivelarsi fatale, come probabilmente nel caso sopracitato.

