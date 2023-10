Milano, 17enne trovata morta di fronte a scuola/ Suicidio? Scoperta dagli altri studenti

Il corpo senza vita di una 17enne è stato rinvenuto stamane a Milano, in prossima dell’ingresso della scuola di via Giovanni Antonio Amodeo. Come riferito da Libero la vittima sarebbe deceduta a seguito del violento impatto con il suolo e il cadavere è stato purtroppo scoperto da alcuni coetanei della ragazzina, ma anche da altri studenti più piccoli che stavano iniziando la lezione. L’ipotesi al momento più accreditata è che la giovane sia caduta dalla finestra di un palazzo che si trova di fronte alla scuola, anche se bisognerà capire se si tratti di un gesto volontario, quindi di un suicidio, o eventualmente di una caduta accidentale.

"Stop a medici gettonisti da fine anno"/ Schillaci "Presto Recap unico liste d'attesa"

Non è ben chiara l’ora del decesso ma in ogni caso la 17enne è stata scoperta stamane attorno alle ore 7:30 e si presuppone che la morte sia giunta poco prima. Il ritrovamento, come detto sopra, sarebbe avvenuto da parte degli studenti che dopo uno choc iniziale avrebbero chiamato i soccorsi: nel giro di pochi minuti sono giunti con le sirene spiegate gli uomini del 118 insieme alle forze dell’ordine. I medici non hanno potuto però fare altro che constatare il decesso della ragazzina, morta a seguito della caduta e dell’impatto con il suolo. Nel contempo la Polizia di stato ha delimitato la zona e ha fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Micol Olivieri: "Ho sofferto di depressione"/ "Critiche social sul fisico fanno male"

MILANO 17ENNE TROVATA MORTA DI FRONTE ASCUOLA: I NUMEROSI SUICIDI FRA I GIOVANI NEGLI ULTIMI ANNI

Fra le ipotesi più accreditate, anche se non vi è nulla di ufficiale, vi è quello di un suicidio proprio per via del luogo scelto: non è da escludere, ipotizziamo noi senza fondamento, un gesto disperato per un brutto voto a scuola, o magari per una delusione d’amore, tutti fatti che andranno ovviamente comprovati nelle prossime ore con il prosieguo delle indagini.

Purtroppo negli ultimi anni, soprattutto dopo lo scoppio del covid, sono aumentati i suicidi fra i più giovani e basti pensare che solo nel 2022 le consulenze neuropsichiatriche ai pronto soccorsi sono arrivate a quota 1.580 contro le 155 del 2011. Fra i giovani che pensano al suicidio il 90 per cento sono ragazze di 15 anni.

AUGURI BUON ONOMASTICO FRANCESCO/ Le frasi più belle: “Il tuo nome è così importante...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA