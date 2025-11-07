Proseguono gli investimenti a Milano e nelle ultime 24/48 ore 3 persone sono state investite, fra cui un 87enne morto e un 12enne gravissimo
Tre investimenti, due bimbi e un omicidio, si sono verificati nelle ultime 24/48 ore in quel di Milano, con il capoluogo lombardo che si conferma, ancora una volta, una delle città più pericolose, in particolare per pedoni e ciclisti. Gli ultimi due casi, come anticipato sopra, riguardano due bambini, a cominciare da un dodicenne che è stato falciato mentre stava attraversando la strada da un’auto.
L’episodio, come riferisce l’agenzia Ansa attraverso il proprio sito, è avvenuto in via Bernardino Verro, attorno alle ore 17:30 di ieri sera. Il 12enne è stato travolto da un furgone bianco e, nel giro di pochi minuti, si sono recati gli uomini del 118, che hanno trovato il ragazzino già incosciente. È stato quindi portato immediatamente presso l’ospedale di Bergamo, trasportato in codice rosso con l’elicottero e, nel contempo, è stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire cosa sia accaduto.
Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 12enne sia di fatto sbucato all’improvviso, non lasciando tempo all’uomo alla guida del furgone di reagire e di evitarlo. L’impatto è stato violentissimo, visto che il ragazzino è stato sbalzato in avanti di diversi metri, ma va ancora chiarito se il giovane stesse camminando sulle strisce pedonali o meno.
3 PERSONE INVESTITE A MILANO: 12ENNE IN ELICOTTERO A BERGAMO
Alla guida del furgone vi era un 21enne italiano che si è fermato a prestare soccorso e che ha chiamato subito il personale sanitario: è risultato negativo ai test di droga e alcol, ma nelle prossime ore sarà sentito per ricostruire per intero la vicenda.
Fortunatamente meno gravi le condizioni dell’altro bimbo investito, un piccolo di 9 anni, travolto in piazza Durante, sempre a Milano. In questo caso, chi l’ha falciato non si è nemmeno fermato ed è per questo che le autorità sono alla ricerca del pirata della strada e, molto probabilmente – come da prassi – nel giro di poche ore sarà individuato. Il bimbo di nove anni è stato ricoverato in codice giallo – media gravità – presso l’ospedale Niguarda di Milano; nel frattempo, prosegue la caccia all’uomo anche attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Non si capisce perché questi pirati scappino, quando ormai è impossibile nascondersi.
3 PERSONE INVESTITE A MILANO: 29ENNE EGIZIANO UCCIDE 87ENNE E SCAPPA
Da segnalare, infine, che 24 ore prima era stato investito un altro pedone a Milano, l’87enne Franco Bertolotti, che purtroppo non ce l’ha fatta. Anche in questo caso, chi l’ha travolto è scappato, per poi essere acciuffato poco dopo: si tratta di un 29enne egiziano, fermato mentre si trovava in una lavanderia di Segrate. Il nordafricano si trovava – anch’egli – alla guida di un furgone bianco, ma dopo aver investito l’anziano in via Fratelli Bronzetti ha proseguito la sua marcia, dopodiché è andato a lavorare in un motel nei pressi di via Crema. L’87enne, nel frattempo, è stato soccorso dai passanti ma, nonostante l’arrivo tempestivo del 118, non c’è stato niente da fare, morendo lungo il tragitto verso il Policlinico.
Su quest’ultimo episodio si è espresso anche Gianluca Mirabelli, il comandante della polizia locale, che ha fatto sapere che, grazie alla presenza di numerosi testimoni, si è subito potuto accertare che si trattasse di un pirata della strada; ma, essendo il 29enne egiziano senza fissa dimora, non è stato facile ritrovarlo. Ora l’uomo è stato arrestato e si trova presso il carcere di San Vittore, in attesa che il suo fermo venga convalidato. Ricordiamo che, in caso di incidente, bisogna sempre e comunque fermarsi per prestare soccorso. La regola vale ovviamente per chi causa o rimane coinvolto in un incidente, ma, in teoria, varrebbe anche per i passanti, anche se spesso e volentieri ciò non avviene.