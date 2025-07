Una rapina finita nel sangue a Milano: un 32enne è stato accoltellato da un gruppo di tre persone che poi sono scappate

Una rapina finita nel sangue quella avvenuta nella serata di ieri a Milano e che ha visto un 32enne accoltellato e soccorso in gravi condizioni. Ieri, martedì 8 luglio 2025, nei pressi della fermata del tram un gruppo di tre persone ha appunto aggredito la vittima di cui sopra, che si trovava in compagnia del fratello in quel di viale Fulvio Testi, una delle arterie principali del capoluogo lombardo. L’episodio, come riferito da diversi quotidiani online, fra cui Fanpage, è avvenuto dopo la mezzanotte: i due erano in attesa di prendere il tram quando sono stati raggiunti da tre persone che volevano rapinarli.

Terremoto Campi Flegrei oggi/ Sciame sismico con tre scosse, picco massimo M 1.6

L’obiettivo dei tre malintenzionati era il borsello di uno dei due fratelli, ma molto probabilmente le vittime hanno reagito, desiderose di tenere con se ciò che gli apparteneva. A quel punto ne è nata una colluttazione e uno dei rapinatori ha estratto un coltello ed ha colpito alla schiena il 32enne, lasciandolo a terra agonizzate.

Sequestro Cristina Mazzotti, processo bis a Como/ "Torturata e uccisa in modo disumano dalla 'ndrangheta"

32ENNE ACCOLTELLATO A MILANO, LA FUGA DOPO L’AGGRESSIONE

I tre criminali si sarebbero quindi dati alla macchia mentre il fratello del ferito ha chiamato subito i soccorsi, capendo che la vittima fosse grave. Nel giro di pochi minuti sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, compreso un medico, che hanno fornito le prime cure al 32enne, dopo di che lo hanno trasportato presso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova tutt’ora.

E’ arrivato nel nosocomio monzese in codice rosso e in gravi condizioni, ma non è ben chiaro se fosse in pericolo di vita o meno. Nemmeno un graffio invece per il fratello, che fortunatamente non è stato colpito durante la rapina, uscendone illeso. Gli agenti della questura di Milano hanno nel frattempo aperto una indagine tramite il racconto dei due rapinati e visionando anche le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire all’identità dei tre malviventi.

Alessandro Impagnatiello, no a giustizia riparativa “Nessuna rielaborazione critica”/ Figlio cambia cognome

32ENNE ACCOLTELLATO A MILANO, INDAGINI IN CORSO

Obiettivo, identificare i responsabili e catturarli, di modo che possano eventualmente essere incarcerati e processati nel caso dovessero accertarsi le loro responsabilità. Stando a quanto emerso la vicenda è avvenuta alla fermata del tram 31, quello che solitamente porta da Milano a Cinisello Balsamo, fuori città. Siamo di preciso nel quartiere Bicocca, uno dei più moderni del capoluogo ma anche uno dei più frequentati dai giovani per la presenza dell’omonima università e del campus della stessa.

Non è ben chiaro quali origini avessero i tre malviventi, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbero nordafricane, e una volta avvicinatisi ai due fratelli hanno subito tentato di portargli via il borsello. Al momento il 32enne risulta ancora ricoverato all’ospedale brianzolo di conseguenza non è ancora fuori pericolo anche se è sempre rimasto compreso il trasporto in ambulanza. Purtroppo si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che si è registrato negli ultimi anni a Milano, con alcune zone, soprattutto le periferie, che di sera diventano decisamente pericolose.