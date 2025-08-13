Milano, nessuna fuga di 4 bambini e famiglie da campo rom: si sono allontanati per qualche ora. Pare volessero sfuggire alle attenzioni mediatiche

Non sono spariti i quattro bambini coinvolti nell’incidente di Milano in cui è morta Cecilia De Astis. Lo rivela Il Giorno, spiegando di aver appreso, da una fonte che si sta occupando del caso, che le famiglie si sono allontanate per qualche ora dal campo rom «per sfuggire alla pressione mediatica», per poi tornarvi.

Non c’è stata una fuga, anche perché nei confronti dei quattro minori non è stato preso alcun provvedimento giudiziario; quindi, il campo rom non andava vigilato. Nel frattempo, la Procura di Milano sta studiando dei provvedimenti alternativi all’incriminazione per i bambini, incastrati dalle magliette, perché tre di loro indossavano quelle dei Pokémon.

Così è stato possibile identificarli. Due di loro sono fratelli. I quattro sono stati interrogati e riaffidati alle mamme, anche perché il papà di uno di loro è detenuto, mentre gli altri sono irreperibili.

Il fascicolo d’indagine è stato aperto per omicidio stradale aggravato e furto di veicolo, ma, visto che tutti e quattro hanno meno di quattordici anni, non sono imputabili. Ora si sta valutando l’ipotesi di affidare i bambini a strutture protette e allontanarli dalle famiglie per inadeguata vigilanza. Ma potrebbero scattare provvedimenti anche nei confronti dei genitori.

I bambini sono stati identificati e fermati in trentasei ore: sono stati bloccati tra i camper del campo rom, a circa due chilometri dal luogo dell’incidente di Milano. Lì si sono presentati i vigili per portar via i quattro minori con le mamme, lasciando gli uffici solo la sera. Mentre si valutano i provvedimenti, anche per gli adulti, prosegue l’indagine per ricostruire le ore precedenti all’incidente.

Ad esempio, pare che i bambini avessero notato la Citroën DS4, con targa francese, vicino al B&B dove alloggiavano per la vacanza. L’hanno aperta e hanno rubato le valigie, facendo sparire in particolare tutto ciò che aveva valore. Avendo trovato la copia delle chiavi, sono tornati per prendere l’auto, con cui poi hanno investito e ucciso Cecilia De Astis.

PARLA LA MAMMA DI UNO DEI MINORI

La mamma di uno dei quattro bambini, al Corriere, ha dichiarato di essere addolorata per l’accaduto: «Piango per mio figlio. E per la signora che è morta. Cosa posso dire… non so davvero. Sono sotto choc». Poi ha abbozzato una giustificazione: «Vediamo cosa gli fanno… ha solo undici anni. Quello che hanno fatto… sono bambini, non sono adulti, che capiscono».