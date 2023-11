Milano, agguato tifosi Milan a quelli del PSG/ Guerriglia ai Navigili: un francese accoltellato

In vista della partita di Champions League fra Milan e PSG, è scoppiata una guerriglia fra i tifosi rossoneri e quelli avversari in quel di Milano, e il bilancio è di diversi feriti fra cui uno grave. L’episodio, come riferisce il Corriere della Sera tramite il suo sito online, è accaduto di preciso in zona Navigli del capoluogo lombardo, un vero e proprio agguato degli ultrà rossoneri ai danni dei rivali francesi, che ha provocato il panico fra le persone presenti in zona, con un fuggi-fuggi dei clienti dai locali.

Ad avere la peggio sarebbe stato un tifoso francese colpito con due coltellate e che è stato poi soccorso in gravi condizioni e portato in codice rosso presso l’ospedale. Il quotidiano di via Solferino parla di una vera e propria guerriglia con diversi feriti, avvenuta nella serata di ieri, lunedì 6 novembre a Milano. A scontrarsi un gruppi di almeno una cinquantina di tifosi del Milan con tanto di caschi, fumogeni e il volto coperto, che hanno deciso di assaltare dei tifosi parigini che in quegli istanti si stavano godendo la zona dei Navigli in vista appunto della partita che si giocherà questa sera allo stadio San Siro di Milano, terzo appuntamento con i gironi di Champions League 2023-2024.

MILANO, AGGUATO TIFOSI MILAN A QUELLI DEL PSG: LA RICOSTRUZIONE DI QUANTO ACCADUTO

Stando ad una prima ricostruzione sembra che il gruppo di ultrà, facenti parte della Curva Sud, abbia teso un agguato ai tifosi del Paris Saint Germain fuori dai locali di ripa di Porta ticinese poco dopo la mezzanotte di ieri.

Prima sarebbe stato lanciato un petardo, quindi dei fumogeni e poi sarebbe partita la carica dei tifosi rossoneri. “Scene di guerriglia e fuggi fuggi dei clienti dei locali terrorizzati. Sul posto sono arrivate diverse camionette della polizia e dei carabinieri”, scrive il Corriere della Sera, spiegando che gli agenti hanno fermato un tifoso, portato in questura, ma le indagini stanno proseguendo per risalire a tutti i responsabili. Nei tafferugli è rimasto ferito anche un agente fortunatamente non in modo grave.

