Milano, al via la Fashion Week con la nuova legge sul Made in Italy/ “Promuovere le nostre eccellenze”

E’ tutto pronto a Milano per l’avvio della Fashion Week Men, la settimana della moda maschile per le stagioni autunno-inverno 2024-2025. Come ricorda Lombardianotizie.online, si comincia oggi, 12 gennaio e si andrà avanti fino al 16, cinque giorni dedicati alla moda uomo in cui nel capoluogo lombardo si concentreranno i buyer internazionale e la stampa del settore proveniente da tutto il mondo. Ricchissimo il palinsesto di eventi, ben ventidue sfilate in loco, più altre cinque trasmesse solo in digitale, oltre a trentadue presentazioni, di cui sette su appuntamento, e otto eventi, per un totale di ben settantaquattro appuntamenti imperdibili per tutti gli addetti ai lavori e gli amanti della moda.

A riguardo è intervenuta l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia Barbara Mazzali, che ha commentato così l’avvio della Milano Fashion Week: “Con il suo capoluogo, Milano, la Lombardia torna a essere palcoscenico internazionale della moda con un fitto calendario di sfilate dedicate al Fashion maschile 2024-25″.

MILANO FASHION WEEK AL VIA: IL COMMENTO DELL’ASSESSORE MAZZALI

L’assessore Mazzali ha poi ricordato che sulle passerelle ci saranno i grandi brand ma anche i marchi esordienti: “Insieme ai grandi nomi, come Gucci, Armani e Dolce e Gabbana ci saranno anche brand esordienti. Per questi marchi è un ‘must’ sfilare a Milano, in Lombardia, per emergere”.

Quindi ha concluso ricordando la nuova legge sul Made in Italy: “In questo 2024, la moda italiana e lombarda alza il sipario con una novità che infonde fiducia. L’attesa nuova legge voluta dal governo per la tutela del Made in Italy, entrata in vigore negli ultimi giorni dello scorso anno. Un testo che con gli adeguati strumenti e risorse economiche – conclude l’assessore – intende promuovere le nostre produzioni d’eccellenza italiane. Sarà una marcia in più per far correre il comparto della moda, traino economico del Paese e della nostra Lombardia”. Non ci resta quindi che iniziare il conto alla rovescia.

