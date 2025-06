Milano, Angelica Vasile (Pd) si dimette e accusa "Misoginia a Palazzo Marino"/ Colleghe di partito confermano

ANGELICA VASILE, CASO DIMISSIONI E MISOGINIA

Le dimissioni di Angelica Vasile a Milano diventano un caso politico, con il Pd nella bufera e le accuse di misoginia a Palazzo Marino. L’esponente dem e presidente della Commissione Sport del Comune di Milano ha deciso di rassegnare le dimissioni dal suo incarico e, nel suo annuncio pubblico, ha denunciato un clima negativo all’interno della maggioranza di cui faceva parte.

Infatti, ha parlato di “misoginia silenziosa”, un atteggiamento discriminatorio nei confronti delle donne che non si manifesta con insulti espliciti, ma con battute o toni sminuenti, consigli non richiesti, sottovalutazione dei temi che una donna sceglie di seguire, inviti a occuparsi di altro.

Accuse pesanti per un partito che impartisce lezioni di femminismo e sventola la bandiera dei diritti delle donne. Per Vasile si tratta, in certi casi, di un comportamento inconsapevole ma dannoso, anche in contesti democratici come il Consiglio comunale.

“LA MISOGINIA SILENZIOSA A PALAZZO MARINO”

Le dimissioni sono maturate in seguito alla gestione della comunicazione su una piscina pubblica: la decisione di cercare fondi per mantenerla pubblica è stata comunicata in una riunione politica, non tramite canali istituzionali. Vasile si è quindi sentita esclusa e scavalcata, non per la decisione in sé, ma per il metodo usato, che ritiene una mancanza di rispetto verso le istituzioni.

A ciò si aggiunge la denuncia di una forma di misoginia interna, anche tra donne, per l’assenza di “sorellanza”, cioè di solidarietà femminile tra donne che occupano ruoli di responsabilità. Inoltre, ritiene che alcune colleghe non riconoscano le difficoltà comuni delle donne nei luoghi di potere, e questo contribuisce ad allontanare persone appassionate e competenti dalla politica.

NEL MIRINO ANCHE IL PD

Non si tratta della prima protesta da parte di Angelica Vasile, che già a gennaio, in merito alla questione dello stadio di San Siro, aveva denunciato il fatto che la discussione era stata dominata da uomini, lasciando poco spazio a voci femminili. La politica del Pd ha potuto contare sulla solidarietà del consigliere comunale Carlo Monguzzi dei Verdi, il quale ha dichiarato di comprendere la frustrazione della collega, denunciando che il Consiglio comunale di Milano è ridotto a un semplice “passacarte” della giunta, condividendo il senso di isolamento per le sue posizioni critiche.

Diverse figure del Pd si sono schierate in difesa di Angelica Vasile, a partire da Alessandro Capelli, segretario del Pd milanese, secondo cui il partito sta lavorando per una “politica femminista e una società gentile“, riconoscendo che il partito sta avviando un processo di autoriforma, anche insieme ad altre donne democratiche. Ha quindi difeso il Pd dalle accuse generalizzate di misoginia, ricordando che a Milano il partito ha tre donne in ruoli di vertice: Beatrice Uguccioni, Elena Buscemi e Anna Scavuzzo.

LA SOLIDARIETÀ DELLE COLLEGHE DEL PD

Le colleghe di Vasile riconoscono che il problema esiste ancora. Ad esempio, Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità, ha ammesso che persistono stereotipi e pregiudizi, affermando che si sta lavorando sul linguaggio e sui comportamenti.

Monica Romano, prima donna transgender eletta a Palazzo Marino, ha confermato che le discriminazioni e la tendenza a sminuire le donne esistono anche all’interno della politica, e ha invitato Vasile a non mollare, pur definendola una sorta di “Cassandra inascoltata”, cioè qualcuno che ha lanciato avvertimenti senza essere presa sul serio. Alice Arienta, anche lei dem, ha riconosciuto che i miglioramenti ci sono stati, ma resta molto lavoro da fare.