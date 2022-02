Milano, ascensore precipita dal 5° piano con operai/ Un morto e un ferito gravissimo

Tragedia sul lavoro a Milano. Due operai sono caduti per circa 20 metri all’interno di un vano ascensore in un edificio in ristrutturazione. Uno è morto, l’altro è rimasto ferito gravemente. L’incidente è avvenuto alle ore 13:50 circa al civico 2 di viale Monza, all’angolo con piazzale Loreto, a Milano. Secondo le prime informazioni, riportate dal Corriere della Sera, i due operai si trovavano al quinto piano del palazzo. Erano al lavoro nella parte alta della cabina per l’installazione dell’ascensore quando l’elevatore è precipitato improvvisamente trascinando con i due operai.

Pare che i due operai non fossero legati con le imbracature perché, come raccontato dai colleghi, in quel momento non serviva. A perdere la vita un manovale di 55 anni, invece il collega di 26 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco: ha riportato traumi al volto, torace, bacino e a una gamba. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

PRECIPITA ASCENSORE A MILANO: DISPOSTA AUTOPSIA

Sul posto si sono recati polizia e Nucleo dei vigili urbani che si occupa degli incidenti sul lavoro. Sono in corso i primi rilievi per capire come sia stato possibile che la cabina dell’ascensore si sia sganciata precipitando per almeno 15-20 metri. Dalle prime informazioni, riportate dal Corriere della Sera, è emerso che si sarebbe spezzata la fune dell’impianto. Gli operai hanno raccontato che in precedenza i due operai avevano installato altri ascensori senza problemi.

Nell’edificio comunque c’è un grande cantiere dove lavorano decine di manovali che si stanno occupando della ristrutturazione completa della palazzina che ospiterà uffici. Gli inquirenti stanno ascoltando i colleghi che per primi hanno dato l’allarme per raccogliere le loro testimonianze. Intanto il pm di turno di Milano Ilaria Perinu ha disposto l’autopsia sul corpo dell’operaio morto. La procura di Milano aprirà un fascicolo per omicidio colposo. Una volta ricevuti i primi atti dalla polizia giudiziaria, sarà coordinato dal dipartimento Salute, lavoro, sicurezza e ambiente che è guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano.

