Milano, attacco al centro commerciale: un morto 4 feriti/ Accoltellato Pablo Marì

ACCOLTELLA 5 PERSONE AL CARREFOUR: UN MORTO

Estrae all’improvviso un coltello e colpisce a caso alcune persone nel supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. La dinamica del folle attacco al centro commerciale alle porte di Milano andato in scena alle ore 18:30 sarebbe questa, ma si attende una ricostruzione più precisa di quanto accaduto. Al momento si sa che le persone rimaste ferite sono quattro, alcune in maniera grave, mentre uno è deceduto. Il centro commerciale è stato evacuato. Tra queste c’è Pablo Marì, 29enne difensore spagnolo del Monza, in prestito dall’Arsenal.

L’aggressore è stato bloccato dai carabinieri di Corsico: si tratta di un uomo di 46 anni di origini italiane che avrebbe un problema di depressione ed era stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Sul posto sono arrivati molti mezzi di soccorso del 118, oltre ad un elicottero, per soccorrere le vittime. Al momento sono ignoti anche i motivi dell’attacco al centro commerciale di Milano: non è chiaro se l’aggressione sia frutto di una lite precedente o se si sia trattato del gesto di uno squilibrato. Al momento è stato escluso l’atto di terrorismo: non sono emersi legami di qualsiasi tipo con un atto di matrice terroristica, dunque non è stato un attentato.

ATTACCO AL CENTRO COMMERCIALE: ACCOLTELLATO PABLO MARÌ

L’aggressore avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato Carrefour e poi avrebbe accoltellato le persone, molto probabilmente scelte a caso. Secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe stato fermato da altri clienti, che l’hanno poi consegnato ai carabinieri. Tra i feriti ci sono quattro uomini, tre dei quali giovani (28, 30 e 40 anni) e un anziano di 80, oltre a due anziane donne che sono le meno gravi. Il calciatore Pablo Marì è stato trasportato all’ospedale Niguarda, dove sta per essere raggiunto dall’amministratore delegato del club Adriano Galliani e dall’allenatore Raffaele Palladino. Il giocatore è stato ferito al torace, ma sarebbe cosciente e non in gravi condizioni. Invece un coetaneo è arrivato in arresto cardio circolatorio a Rozzano con ferite al torace e all’addome ed è verosimilmente colui che poi è deceduto.

Carrefour Italia intanto esprime la massima vicinanza ai dipendenti e clienti coinvolti nell’attacco al centro commerciale alle porte di Milano e alle loro famiglia. L’azienda, come riportato dal Corriere della Sera, conferma di essersi attivata subito per allertare i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno fermato l’aggressore e lo hanno preso in custodia, oltre che per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso. I rappresentanti dei vertici aziendali si sono subito recati sul posto, mettendosi in stretto contatto con le vittime dell’aggressione e le loro famiglie. Inoltre, Carrefour Italia ha attivato un servizio di supporto psicologico per tutti i collaboratori che sono stati direttamente o indirettamente coinvolti nell’accaduto.











