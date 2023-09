Milano, auto in una voragine a Quarto Oggiaro/ Video, rotta tubatura dell’acqua, strade come fiumi

Momenti di paura stamane a Milano dopo che un’auto è finita in una voragine in una strada in zona Bande Nere, a Quarto Oggiaro. Tutta colpa di una condotta dell’acquedotto che si è rotta e che ha riversato in strada ingenti quantità di acqua, trasformando le vie in fiumi. A riportare la notizia sono diversi organi di informazione online, a cominciare dal sito del Corriere della Sera, che narra di un’Alfa Romeo Mito di colore rosso rimasta immersa a metà fra il fango e i detriti che il terreno nel frattempo stava “sputando” fuori dopo un guasto alla tubatura avvenuto di preciso stamane fra via Vincenzo Giordano Orsini e piazza Lionello Bettini.

Il guasto è avvenuto attorno alle ore 9:00, una perdita di dimensioni importanti al punto che si sono allagate anche le cantine e i negozi presenti in zona. Fortunatamente non vengono segnalati feriti e neanche il conducente della vettura che è finito nella voragine si è fatto male. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, si sono recati gli operatori dell’Amsa, l’azienda che gestisce i rifiuti di Milano, che hanno fatto scattare le operazioni di pulizia, a cominciare da via Orsini dove vi erano mattoni e calcinacci.

MILANO, VORAGINE A QUARTO OGGIARO: L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ

Per meglio effettuare le operazioni di pulizia alcuni tratti delle strade interessate sono stati chiusi dalla polizia, che ne ha così interdetto il traffico agli altri automobilisti. Sul posto anche gli uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile, con quest’ultimi impegnati in particolare nel fornire supporto a cittadini e negozianti.

Stando a quanto emerso la perdita sarebbe stata individuata, ma attorno alle ore 11:00, come specifica il quotidiano di via Solferino, l’acqua stava continuando a riversarsi sulla strada anche se con una portata ridotta rispetto a quanto avvenuto in precedenza. Non è chiaro se in questi istanti la tubatura sia stata “tappata” o meno.

