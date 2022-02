Milano, bambino 4 anni morto di peritonite/ Dimesso giorno prima: indagati due medici

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per la morte di un bambino di 4 anni dopo che era stato dimesso dal Policlinico. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso alle 23 perché aveva forti dolori all’addome e vomitava. Il piccolo è stato poi dimesso con una diagnosi di gastroenterite e la prescrizione di paracetamolo. Ma il giorno dopo il bambino è peggiorato, quindi i genitori hanno allertato il 118 che lo ha portato d’urgenza in ospedale. Lì però non ce l’ha fatta: è morto a causa di una peritonite acuta con perforazione.

La vicenda risale allo scorso novembre, ma è stata resa nota solo nelle ultime ore. La Procura sta indagando per omicidio colposo, reato per il quale ha iscritto nel registro degli indagati il medico specialista che era di turno quella sera e la specializzanda che ha visitato il bambino. Nel frattempo, il dipartimento Ambiente, salute e sicurezza, come riportato dal Corriere della Sera, ha disposto una consulenza per verificare se ci siano state imperizie da parte dei due medici.

BAMBINO MORTO DI PERITONITE: LE INDAGINI IN CORSO

Sono stati disposti esami istologici e tossicologici, ancora in corso, per stabilire a che punto fosse il livello di infiammazione, ma si vuole anche capire se la specializzanda sia stata l’unica a visitare il bambino. Accertamenti sono stati disposti anche per verificare eventuali negligenze, in particolare in relazione alla decisione delle dimissioni, che sono state autorizzate dallo specialista di turno. Quando poi il bambino è stato riportato in ospedale con il 118 non c’era più nulla da fare per lui.

Come evidenziato dal Corriere della Sera, l’infiammazione da peritonite aveva già compromesso in maniera grave le condizioni già critiche del bambino. Inoltre, i pm vogliono capire per quale motivo i medici non abbiano effettuato l’esame del sangue che permette di individuare l’eventuale presenza di un’infiammazione nell’organismo (Ves). Quindi, l’inchiesta della Procura di Milano si pone come obiettivo anche quello di stabilire se siano stati rispettati i protocolli delle dimissioni del bambino.

