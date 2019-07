Milano, biglietto Atm a 2 euro/ Aumenti e tariffario abbonamenti bus-metro da domani

Il “titolo” più importante è l’aumento del biglietto Atm a Milano fino a 2 euro (dagli 1,50 attuali) ma non è certo l’unica rivoluzione che scatterà nei mezzi milanesi da domani, 15 luglio 2019: parte infatti il nuovo tariffario che stravolge il concetto stesso di trasporto pubblico da e per Milano per come era conosciuto finora. 4,2 milioni di cittadini e 213 Comuni vengono interessati dalle novità in casa Atm, con la novità dell’aumento a 2 euro che risulta solo una delle tante innovazioni per il prossimo futuro dei trasporti: potrà essere timbrato più volte nei 90 minuti di validità anche in metropolitana e servirà per raggiungere un’area più estesa fuori Milano. Il biglietto infatti, come del resto gli abbonamenti per bus, metro, tram e treni Trenord varrà in tutto il territorio della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza: 21 in tutto i Comuni in prima fascia, ovvero Rho Fiera, Sesto San Giovanni, Rozzano, San Donato, Bresso, Bollate, Segrate, Cinisello Balsamo, Vimodrone, Cesano Boscone, Corsico, Settimo Milanese, Novate, Cologno Monzese, Peschiera Borromeo.

MILANO, NUOVO TARIFFARIO ATM DAL 15 LUGLIO

Cambia il biglietto ma cambia soprattuto l’abbonamento Atm per le varie fasce a cui è indicato: per incentivare l’uso dei mezzi alle famiglie è previsto da domani lo sconto del 50% sul costo dell’abbonamento annuale per i genitori con tre figli a carico, mentre la piena gratuità del servizio tradotti in tutta Milano sarà fino a 14 anni. Per gli over 65 l’abbonamento sarà gratuito per tutti coloro abbiamo un Isee inferiore a 16mila euro mentre potranno viaggiare gratis tutti gli insegnanti (uno ogni 10 studenti) con andranno con scolaresche in gita. Sempre sul fronte abbonamento, l’Atm e il Comune di Milano hanno previsto di lasciare invariato il costo mensile per giovani e studenti (fino ai 27 anni invece che gli attuali 26) mentre vengono estese le agevolazioni fino ai 30 anni con Isee sotto i 28mila euro: abbonamento mensile e annuale rispettivamente a 22 e 200 euro restano invariate rispetto al regolamento attuale. Ultima novità riguarda sempre i giovani che vogliono abbonarsi al servizio di bike sharing “BikeMi”: fino ai 27 anni, per chi è abbonato ai mezzi pubblici, scende da 29 a 12 euro il costo dell’abbonamento BikeMi; dai 28 anni il costo passa da 29 a 24 euro. Per tutti invece sarà possibile caricare l’abbonamento del BikeMi direttamente sulla tessera Atm in modo da integrare definitivamente i due servizi.

