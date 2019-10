Milano, bimbo cade dalle scale a scuola/ Alunno di 5 anni in gravissime condizioni

Un bambino è caduto stamane dalle scale in quel di Milano. Il piccolo di appena cinque anni, come riferisce l’edizione online del quotidiano Il Giorno, si trovava a scuola, presso l’istituto primario Giovanni Battista Pirelli, in via Goffredo da Bussero, zona Bicocca del capoluogo lombardo. Attorno alle ore 9:45 il bambino è caduto dalla tromba delle scale, anche se non è ben chiara come sia andata la dinamica. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, e sul luogo dell’incidente si sono recati pochi minuti dopo gli uomini del 118 con un’autoambulanza e un’auto-medica. Dopo che il piccolo è stato stabilizzato, è stato successivamente trasportato presso il vicino ospedale di Niguarda, in codice rosso e in gravi condizioni. In base a quanto emerso, la vittima avrebbe subito un gravissimo trauma cranico e si trova al momento in prognosi riservata.

MILANO, BIMBO CADE DALLE SCALE A SCUOLA: LA DINAMICA

Una volta che è stato portato in ospedale, il bambino è stato trasferito in sala operatoria dove è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza, per provare a diminuire la pressione che si era creata fra il cervello e il cranio. Nel frattempo, presso la scuola primaria di via Goffredo da Bussero, si è recata una pattuglia dei carabinieri per provare a ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Sembra che in base alle prime indiscrezioni, il bambino abbia scavalcato la ringhiera per poi precipitare nel vuoto, anche se non è ben chiaro il perché di tale gesto. Due giorni fa si era verificato un episodio molto simile, con un bambino che era caduto in una scuola primaria di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo: la vittima, in quel caso, aveva sette anni, ed era caduta mentre stava giocando assieme ai suoi compagni. Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale le sue condizioni sono migliorate con il passare delle ore, ed ora è fuori pericolo.

